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BÜLENT CANKURT
13 Ocak 2011, Perşembe BÜLENT CANKURT

Phuket'te aşk tazeleyecekler

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi, genç işadamı Emir Sarıgül'ün eşi Fatoş Hanım'ın ayağını yerden kesmek için süper bir tatil programı hazırladığını duydum. Emir Bey, kendisini sosyal sorumluluk işlerine adayan, yapmış olduğu doktora programının son dönemine gelen ve akademisyen olma yolunda hızlı ilerleyen güzel eşini Phuket'e tatil götürüyormuş. Üzerine titredikleri kızları Ayşenaz'ı, 10 günlüğüne Fatoş Hanım'ın annesi Muhlet Altınbaş'a emanet edecek olan Sarıgül çifti, 10 gün boyunca baş başa romantik bir tatil yapacakmış. Şimdiden iyi tatiller...

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