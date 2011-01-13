Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğulları Yavuz ve Hasan Yılmaz, geçen yıl iş hayatına atılmış; Ankaralı Çin restoranı Quick China'nın franchise'ını alıp İstanbul Nişantaşı'nda açmışlardı. Yılmaz kardeşler, babaları Mesut Bey gibi siyaset yapmak yerine, ticaret hayatında devam etme kararı almış. Restorancılık işini çok seven kardeşlerin geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı ve Port Sedef'de iki şubesi olan Zazie Restaurant'ı devraldıklarını öğrendim. İki mekanı da yeni baştan dekore ettirecek olan kardeşler, Zazie markasının yerine başka bir marka ile yola devam edecekmiş. İyi işler...



