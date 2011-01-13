Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Restoran işi tatlı gelmiş
BÜLENT CANKURT
13 Ocak 2011, Perşembe BÜLENT CANKURT

Restoran işi tatlı gelmiş

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğulları Yavuz ve Hasan Yılmaz, geçen yıl iş hayatına atılmış; Ankaralı Çin restoranı Quick China'nın franchise'ını alıp İstanbul Nişantaşı'nda açmışlardı. Yılmaz kardeşler, babaları Mesut Bey gibi siyaset yapmak yerine, ticaret hayatında devam etme kararı almış. Restorancılık işini çok seven kardeşlerin geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı ve Port Sedef'de iki şubesi olan Zazie Restaurant'ı devraldıklarını öğrendim. İki mekanı da yeni baştan dekore ettirecek olan kardeşler, Zazie markasının yerine başka bir marka ile yola devam edecekmiş. İyi işler...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN