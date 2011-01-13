Son ayların olay adamı Kosifler Otomotiv'in ortağı Süleyman Kosif'in maceraları devam ediyor! Bayramda New York'ta sandalyeli saldırıya uğrayan ve bir aydan fazla evden çıkamayan Kosif, dışarı bir çıktı, pir çıktı! Sosyalleşmeye başladığının haftasına bir kadınla yakalandı! Zaten asıl macera da bundan sonra başladı... Kosif'in yanındaki kadının bir firmada yönetici olduğunu öğrenmiştim. Bu arada evli olarak bilinen Kosif'in iki yıl önce de boşandığına dair iddiaları yazmıştım. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Süleyman Bey'in yeni sevgilisi ile nişanlandığı haberi gelmişti.

NÜFUS KAĞIDINDA BEKAR YAZIYOR

Süleyman Kosif şaşırtmaya devam ediyor! Çünkü Süleyman Bey halen, iki yıl önce boşandığı iddia edilen 28 yıllık eşi Füsun Hanım ile Kandilli'de aynı evde yaşıyormuş. Ama diğer taraftan sadece kardeşi Yakup Kosif'in katıldığı bir törenle yeni aşkı ile de nişanlanmış. Hatta görenlerin söylediğine göre törende, nişanlısına kaldırım taşı büyüklüğünde bir tektaş takmış! Bu arada Süleyman Bey, nişandan önce müstakbel eşine, boşandığını kanıtlamak için medeni hali bölümünde 'bekar' yazan nüfus kağıdını göstermiş! Boşandığı eşiyle aynı evde yaşamasına rağmen başka bir kadınla nişanlanan Süleyman Bey'e şapka çıkarmak lazım... Bunu her babayiğit yapamaz doğrusu!!!