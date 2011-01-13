Dünyaca ünlü Brezilyalı Top Model Alessandra Ambrosio, IWF İstanbul Fashion Week kapsamında İstanbul'a gelmişti. Victoria's Secret meleklerinden olan Alessandra, Koton'un defilesinde podyuma çıkmıştı. O dönem Alessandra ile defilenin koreografı Öner Evez'in kanka olduklarını duymuştum; doğruymuş. Alessandra ile Evez, geçenlerde Paris'te bir araya gelmişler. Saatlerce İstanbul'un güzelliklerini ve gece hayatını konuşmuşlar. Alessandra, Evez'e ilk fırsatta yine ülkemize geleceğini söylemiş; hayranlarına duyurulur!!!



