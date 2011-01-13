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BÜLENT CANKURT
13 Ocak 2011, Perşembe BÜLENT CANKURT

Alessandra yine İstanbul'a gelecekmiş

Dünyaca ünlü Brezilyalı Top Model Alessandra Ambrosio, IWF İstanbul Fashion Week kapsamında İstanbul'a gelmişti. Victoria's Secret meleklerinden olan Alessandra, Koton'un defilesinde podyuma çıkmıştı. O dönem Alessandra ile defilenin koreografı Öner Evez'in kanka olduklarını duymuştum; doğruymuş. Alessandra ile Evez, geçenlerde Paris'te bir araya gelmişler. Saatlerce İstanbul'un güzelliklerini ve gece hayatını konuşmuşlar. Alessandra, Evez'e ilk fırsatta yine ülkemize geleceğini söylemiş; hayranlarına duyurulur!!!

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