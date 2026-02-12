İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli ancak şık ve farklı bir menü nasıl hazırlayabilirsiniz, sizlere anlatıyorum. Çok kolay bulabileceğiniz, ekonomik malzemelerle davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi keyifle ağırlayabilirsiniz. Misafirine çok önem veren bir mutfak kültürüne sahibiz... Ancak misafirimizin yiyebileceğinden çok miktarda yemeği onlara sunduğumuz zaman, aslında hazırladığımız yemeklerin hakkını tam veremiyoruz ve konuklarımızın, çoğu zaman mide fesatı geçirmelerine sebep oluyoruz.



NANELİ SÜZME YOĞURT ÇORBASI



MALZEMELER

200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz

ÜZERİNE:

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Nane

YAPILIŞI: Süzme yoğurt ve ekmek içleri bir kaba koyulup, karıştırılır. Homojen bir kıvam alana kadar yarım saat arayla sürekli karıştırılır. İyice karıştığı anlaşıldığı zaman üzerine kaynatılan et suyu eklenir. Yoğurt kesilmesin diye et suyu birer kepçe yavaş yavaş yoğurtlu harca yedirilir. Çorba kıvamına getirilir. Tereyağı eritilir, en son altını kapatınca kırmızı toz biber ve nane eklenerek, üzerine dökülür.



SOSLU KUZU PİRZOLA



MALZEMELER

700 gr. kuzu pirzola

SOS İÇİN:

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet yeşil sivri biber

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kekik ve biberiye

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tuzot

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı öğütülmemiş karabiber

1 bardak kaynar su

YAPILIŞI: Pirzolaları iyice temizleyip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine karabiber ve biberiye serpiyoruz, ardından fırına veriyoruz. Sos için, iki yemek kaşığı zeytinyağı, blenderda doğranmış soğan, sarımsak ve yeşil biberleri soteliyoruz. Ardından kabuğu soyularak, rendelenmiş domatesleri ekliyoruz, biber salçası ilave ediyoruz. Bu karışıma sırayla baharatları ekliyoruz; tuzot, karabiber, pul biber, tuz, kekik, biberiye, öğütülmemiş karabiber ve istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Biraz kaynar su ekleyip, pişirmeye devam ediyoruz. Sosu üzerine dökerek, servis ediyoruz.



SÜT REÇELLİ SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı süt reçeli

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçler yıkanır. Daha sonra bir su bardağı suda haşlamak için derin bir kabın içine alınıp, ocağın üzerine koyulur. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine bir litre süt yavaş yavaş eklenir, karıştırılır. Süt reçeli ve şeker ilave edilir. Bir süre ara vermeden karıştırılır. Son olarak sütlaç kıvama geldikten sonra, bir portakal kabuğu rendesi, sütlacın üzerine ya da istersek içine eklenir. Güveçlere paylaştırarak, servis edilir.