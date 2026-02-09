İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Peygamber Efendimiz'in de en sevdiği tatlı olan sahine ile helva algımızın bir tık dışına çıkıyorum... Diğer yandan havuç helvası ve kuru meyveli irmik helvasının da şaşırtıcı lezzeti ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

HAVUÇ HELVASI

MALZEMELER

6-7 adet havuç

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta

125 gram tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı un

1 su bardağı ceviz içi

YAPILIŞI: Havuçları soyup yıkayın, bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyunu süzüp robotla püre haline getirin. Bir bardak şekerden 3 yemek kaşığı alıp havuç püresinin üzerine ekleyin, orta ateşte 10 dakika karıştırarak kavurun. Kavurduktan sonra yağı ekleyip ocağın altını kapatın ve sıcağıyla erimesini sağlayın. Soğumaya bırakın. Bir kaba yumurtaları ve kalan şekeri koyup çırpın. Üzerine soğumuş havuçlu karışımı, unu, tarçını ilave edip tekrar çırpın. 1 bardak ceviz içini parçalamadan bütün bir şekilde harca ilave edip kaşıkla karıştırın. Karışımı yağlanmış fırın kabına döküp üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar 15-20 dakika pişirin.

SAHİNE

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tahin

ÜZERİ İÇİN:

Susam

Ceviz

YAPILIŞI: Oda sıcaklığındaki 1 yemek kaşığı tereyağını, 2 yemek kaşığı bal ile krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından 2 yemek kaşığı tahin ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine susam ve ceviz serpip servis edin.

MEYVELİ İRMİK HELVASI

MALZEMELER

2 su bardağı irmik

5 yemek kaşığı iç badem

200 gr. tereyağı

10-12 adet kuru incir + kuru kayısı + gün kurusu

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Kuru meyveleri hafif haşlayın ve küçük küpler halinde doğrayarak bir kenara alın. Bir tencereye süt, su ve şekeri alarak orta ateşte kaynatın. Şerbet kaynamaya başlayınca hazırladığınız kuru meyveleri de ekleyin ve birlikte 5 dakika daha kaynatarak ateşten indirin. Helvamız için tereyağını tencereye alarak eritin ve bademleri ekleyin. Bademler renk değiştirmeden irmiği ekleyerek kavurmaya başlayın. İrmik kokusunu vermeye başlayıp pembeleşince şerbetini ekleyerek kısık ateşte çektirin. Şerbetini çeken helvanızı bir tur karıştırın ve üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakın.