İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kışın en güzel meyvelerinden biri olan armuda yer veriyorum. Armut, doğanın bizlere sunduğu C vitamini deposu bir meyvedir. Aynı zamanda bolca lif, vitamin ve mineral içerir. Ayrıca armut, hipoalerjik özelliğe sahiptir. Bu sebeple, bebek mamaları çoğunlukla armuttan yapılır.

ÇOK FAYDALI

'Armudun iyisini ayılar yer' sözü; kültürümüze işlemiş, hafızalarımızda yer etmiştir. Atalarımız acaba neden böyle bir söz söyleme gereği duymuş diye merak ettim. Biraz düşününce, bu atasözünün içindeki kinayeyi tespit etmek güç değil. Ancak armut; suyuyla, kabuğuyla o kadar faydalı bir meyve ki, armudun iyisini hepimiz yemeliyiz diye düşünüyorum.. Bugünlük benden bu kadar. idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresine göndereceğiniz deneyimlerinizi ve pişirdiğiniz yemeklerin fotoğraflarını merakla bekliyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



LEZİZ KEK



MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

2.5 su bardağı un

2 adet kabartma tozu

1 büyük armut

1 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı ceviz

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz, içine şeker ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Armudun kabuğunu soyup küp küp doğruyoruz. Kuru malzemeler hariç tüm malzemeyi karışıma ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Elenmiş un ve kabartma tozunu karışıma ekliyoruz ve tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kek kalıbını yağlıyoruz, armutlu kek karışımını kalıba döküyoruz ve her birinin üzerine bir armut dilimi koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz.





FIRINLANMIŞ ÇITIR ARMUT



MALZEMELER

3 adet armut

12 adet Hindistan cevizli kurabiye

1 çay bardağı elma suyu

Kaymaklı dondurma

YAPILIŞI: Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine diziyoruz. Her birinin ortasına, parçalanmış kurabiye koyuyoruz. Üzerine elma suyunu gezdirip önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında pişiriyoruz. Dilerseniz, üzerine birer top kaymaklı dondurma ekleyerek servis edebilirsiniz.



TURTA



MALZEMELER

125 gr. katı yağ (oda sıcaklığında, mümkünse yarım gün beklemiş olsun)

Yarım paket kabartma tozu

1 paket pudra şekeri

1 adet yumurta

Aldığı kadar un

İÇ İÇİN:

3 adet armut (rendelenip suyu sıkılmış)

1 tatlı kaşığı tarçın

2 kaşık şeker

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı pekmez

YAPILIŞI: Öncelikle armutları rendeleyip ocağa alıyoruz. Suyunu çekince içine şeker ve tarçını koyuyoruz. Armutlar suyunu çekince ocaktan alıyoruz. Hamurumuzu yapmak için; bir kaba katı yağımızı ve pudra şekerimizi alıp iyice yoğuruyoruz. Ardından bir adet yumurtayı ve unu ekliyoruz. İyice yoğurup katı bir hamur elde ediyoruz. Hamuru ikiye ayırıyoruz. Bir tanesini kalıbımızın dibine döşüyoruz. Üzerine iç harcımızı döküyoruz. Kalan hamuru merdane ile açıp yuvarlak oluşturuyoruz ve üzerine örtüyoruz. 170 derece fırında pişiriyoruz.