İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son dakikada haber verip yarım saat içinde kapımın zilini çalan arkadaşlarım için hazırladığım sofram var. Oldum olası misafiri çok sevmişimdir. Geçen akşam da yine bir son dakika golü ile, 'İdilika sana geliyoruz, yemek var mı?' diye gelen bir telefon üzerine, mutfakta uygun adım hazır ola geçtim. Açtım buzdolabımı, başladım dünyanın neredeyse en pratik yemeklerini pişirmeye. Arkadaşlarım için; hazırlığı iki dakika, pişmesi 15 dakika süren baharatlı somon yaptım ki, bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Ani gelen misafirler için çok çok pratik; eğer buzluğunuzda et ya da herhangi bir balığınız var ise tabii. Ardından, haşlayıp buzdolabına kaldırdığım patatesler bana gülümsedi. Onları hemen hardal soslu salataya çevirdim. Eee bizimkiler şimdi 'Tatlı nerede?' diye hayıflanırlar, illa ki bir tatlı da pişirmeliyim diyerek rendeledim dolaptaki bitter çikolatayı ve en hafifinden bir çikolatalı mus yaptım. Arkadaşlarım geldiğinde neredeyse tüm yemekleri halletmiştim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





BAHARATLI SOMON



MALZEMELER

4 dilim somon

Karabiber

Biberiye

Kakule

Kişniş

Kekik

Tatlı kırmızı biber

Muskat

Kimyon

Tarçın

Zencefil

Tuz

YAPILIŞI: Tüm baharatları bir kapta iyice harmanlıyoruz. Somonları bu karışıma buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



HARDAL SOSLU PATATES SALATASI



MALZEMELER

3-4 adet patates

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı hardal

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 diş sarımsak

Yarım limon suyu

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Sos malzemesini karıştırıp patatesleri soslayarak servis ediyoruz.



ÇİKOLATALI MUS



MALZEMELER

150 gr. bitter çikolata

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı krema

1 çay bardağı süt

1 su bardağı krema

Süslemek için meyveler

YAPILIŞI: tenceresine alıp çok kısık ateşte ısıtıyoruz. Yumurta sarısını bir kasede çırpıyoruz ve içine ısıttığımız kremasüt karışımını ilave ediyoruz. Rendelenmiş çikolatayı karışıma ekliyoruz. Ayrıca bir su bardağı kremayı çırpıyoruz ve yavaş yavaş karışıma yediriyoruz. Servis edeceğimiz kaselerin içine bölüp soğuttuktan sonra meyvelerle süslüyoruz.