İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün fast food restoranlarında çocuklarımızın bayılarak yediği çıtır lezzetleri evde yapıyoruz...



ÇITIR PEYNİR



MALZEMELER

Kaşar peyniri

1 adet yumurta

Galeta unu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Kaşar peynirini parmak kalınlığında kesiyoruz. Kestiğimiz kaşarları ilk önce yumurtaya, ardından galeta ununa buluyoruz. Bu işlemi iki kez tekrar ediyoruz. Kaşar peynirinin her yerinin galeta unuyla kaplanmış olmasına dikkat ediyoruz. Aksi takdirde peynir direkt yağla temas edince, patlama yapabiliyor. Önceden kızdırdığımız yağda, galeta unu kızarana kadar kızartıyoruz.



ÇITIR TAVUK



MALZEMELER

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

1 su bardağından az eksik un

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı köri

1 çay kasığı toz kırmızı biber

Yarım kilo tavuk göğsü

ÜZERİ İÇİN:

Sade mısır gevreği

YAPILIŞI: İlk olarak tavuklarımızın sosunu hazırlayalım. Sosumuz için; 1 su bardağı sütü, unu, yumurtayı, sarımsağı ve baharatlar ile tuzu katarak karıştıralım. Tavukları ince ince doğrayıp, hazırladığımız sos ile karıştıralım. Soslu tavuklarımızı dolapta 1-2 saat bekletelim. Bizde o sırada mısır gevreğimizi rondodan çekelim. Sonra çıkarıp rondodan geçirdiğimiz mısır gevreğine bulayalım. Kızgın yağda kızartalım.



ÇITIR PATATES ÇUBUKLARI



MALZEMELER

2 adet patates (Küçükse 3-4 adet kullanabilirsiniz)

3 yemek kaşığı nişasta (Mısır buğday fark etmez)

Karabiber

Tuz

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Patatesler tuz eklenip haşlanır. Tamamen süzülen patatesler güzelce ezilir. 3 yemek kaşığı nişasta ve karabiber eklenip yoğrulur. İki yağlı kağıt arasında orta kalınlıkta açılır. Uzun şeritler kesilir. Kızgın yağda kızartılır.