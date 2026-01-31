İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, keskin ve yakıcı tadı ile beni benden alan birçok yemeğin ve sosun yapımında çekinmeden kullandığım hardalın tarifi var.

Ev yapımı olanlardan daha önce denediniz mi bilmiyorum.

Eğer genzinizin ve bütün solunum yollarınızın bir anda açılmasına, gözlerinizin yuvalarından çıkmasına, damağınızda kıyamet kopmasına hazırsanız, o zaman kemerleri bağlayın; çıt çıt ağzınızda patlayacak enfes bir ev yapımı hardal tarifi ile karşınızdayım.







HARDAL DEYİP GEÇMEYİN

İlk defa 1720'lerde Londra'da yaşayan bayan Clements tarafından hazırlanmış, bence asrın buluşu olan hardalı, patates salatasının ve her türlü yeşil salatanın sosunda, sandviçlerde, ızgara etlerin, tavukların yanında, soğuk etlerle, peynirlerle, haşlanmış sebzelerle; tek başına veya dere otu, kimyon, sarımsak, maydanoz, bal, tarhun gibi lezzetlerle bir arada kullanmak nefis oluyor.

Ev yapımı hardal ile ilgili dikkat etmemiz gereken bazı detaylar da yok değil. Mesela uzun süre bekleyince biraz katılaşabilir, bu durumda ılık su ilave ederek biraz daha inceltebilirsiniz.







Hardalın içine ilave edeceğiniz azıcık zeytinyağı, hardalın kurumasını önler, parlak bir görüntü verir. Ya da hiç limon suyu ve zeytinyağı koymadan ev yapımı hardal hazırlayan birçok kişi gibi siz de sadece suyla karıştırıp aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz içine bir-iki çay kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı tuz ilavesi ile tadını çeşnilendirebilirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar.

Bugünlük benden bu kadar.







HARDAL HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Hardal, Türkiye'de yaygın kullanılan bir baharat değildir. Piyasada bulunabilecek hardal sosları yerli veya ithal Amerika tipi hardallardır. Renginin daha canlı olması için hardal soslarının içine zerdeçal baharatı atılır. Bütün haldeki hardal tohumları; turşu salamuralarında, et ve deniz ürünleri pişirmede kullanılabilir. Hindistan'da tereyağında kızartılıp patlatılan tohumlar hoş kokuları ile garnitürlerde veya çeşni olarak yemeklerde kullanılır. En nefis köri karışımları, kahverengi hardal tohumundan hazırlanır.







EV YAPIMI HARDAL



MALZEMELER

50 gr. hardal tozu ya da hardal tohumu

1 çay bardağı ılık su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı limon suyu







YAPILIŞI: Hardal tozunu cam kaseye alıp içine ılık suyun yarısını ilave edip iyice çırpıyoruz. Uygun kıvamı bulmak için suyun tamamını değil, önce yarısını, sonra kalanını ekliyoruz. Limon suyu ve zeytinyağını da ilave edip tekrar karıştırıyoruz. İstediğimiz kıvama gelene kadar azar azar su ilave ediyoruz ve cam bir kavanozda muhafaza ediyoruz.

NOT: Hardal yaparken kesinlikle sıcak su kullanılmamalıdır. Sıcak su hardalın yapısındaki enzimleri bozup yağını uçuracağından acılık ve keskin koku oluşmamasına neden olur. Hardal tozundaki bu reaksiyonu sona erdirmek için sirke, koruk suyu gibi asidik malzemeler kullanılabilir.