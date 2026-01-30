İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, binlerce yıldır gerek gıda, gerekse tıbbi amaçlı kullanılmış olan kestane mantarını mercek altına alıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...







MANTAR ÇORBASI



MALZEMELER

9-10 adet kestane mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğruyoruz. Tereyağını eritip, zeytinyağı ekliyoruz ve mantarları ısınan yağda sote ediyoruz. Daha sonra soğan, sarımsak ve unu ekliyoruz. Biraz daha kavurup suyunu ekliyoruz. Kaynadıktan sonra bir bardak sütü ekliyoruz. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atıyoruz. Kaselere paylaştırarak, servis ediyoruz.







BEŞAMEL SOSLU MANTAR



MALZEMELER

1 adet büyük soğan

5 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 adet kapya biber

Yarım kilo mantar

Tuz

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Kekik

BEŞAMEL SOS İÇİN:

1.5 yemek kaşığı margarin

1 dolu yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

Kaşar peyniri

YAPILIŞI: Tavaya sıvı yağı koyuyoruz. Doğranmış sebzeleri yağda kavuruyoruz. Salçayı ekliyoruz, bir müddet daha kavurup, az miktarda su ekliyoruz. Üzerine mantarı ekliyoruz, baharatlarını atıp karıştırıyoruz. Biraz kavurup bir fırın kabına alıyoruz. Beşamel sos için; tencereye yağı alıp eritiyoruz. Sonra unu ekleyerek karıştırıyoruz ve bir-iki dakika kavurduktan sonra azar azar sütü ekleyip, karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Muhallebi kıvamından daha cıvık olunca altını kapatıyoruz ve yemeğimizin üzerine döküyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpiyoruz ve 200 derece fırında pişiriyoruz.







ÇITIR BÖREK



MALZEMELER

3 adet yufka

SOS İÇİN:

1.5 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için)

125 gr. oda sıcaklığında margarin

İÇİ İÇİN:

Yarım kg. mantar

1 adet soğan

3 adet sivri biber

1 adet domates

Kekik

Karabiber

Kimyon

Kırmızı biber

Tuz

Limon (mantarın kararmaması için)

YAPILIŞI: Mantarları yıkayıp, ince ince doğruyoruz. İçi için; doğradığımız soğanı, biberi ve domatesi sıvı yağda kavuruyoruz. Üzerine mantarları, limon suyunu ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pirişiriyoruz. Sonra baharatları ve tuzu ilave edip, karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Sosu için; yoğurt, yumurta ve erimiş yağı karıştırıyoruz. Yufkayı düz zemine seriyoruz. Sosun yarısını yufkaya döküp, her tarafına yayıyoruz. İkinci yufkayı üzerine serip kalan sosu her yerine yayıyoruz. Üçüncü yufkayı da serip, 16 parçaya bölüyoruz. Her parçanın üzerine mantarlı harçtan paylaştırıp, parmak şeklinde sarıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, 180 derece fırında pirişiyoruz.