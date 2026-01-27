İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün farklı kahve lezzetlerine yer veriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







TARÇINLI TÜRK KAHVESİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı toz tarçın

1 kahve fincanı su

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

YAPILIŞI: Toz tarçını, Türk kahvesi ve suyu pişirip servis ediyoruz.







KESTANELİ SÜTLÜ KAHVE

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı filtre kahve

Yarım su bardağı süt

3 adet haşlanmış kestane

YAPILIŞI: 2 tatlı kaşığı filtre kahveyi cezvede ısıtıp süzgeç ile telvesini ayırıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü içine haşlanmış kestane ekleyerek ısıtıyoruz. Yarısını bardağa alıyoruz, diğer yarısını mikserle çırpıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline gelen sütü de bardağa ilave edip telvesini ayırdığımız kahveyi yavaşça sütlü bardağımıza ekliyoruz.







KARADUT ÖZLÜ KAHVE

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı karadut özü

1 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı granül kahve

YAPILIŞI: Bir buçuk tatlı kaşığı granül kahveyi bir yemek kaşığı sıcak suyla çözüyoruz. Sonrasında bir su bardağı sıcak sütün içine bir tatlı kaşığı karadut özünü ve kahveyi ekleyerek karıştırıyoruz.