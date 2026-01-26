İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tereyağı yapımını inceliyoruz. 'Tereyağı evde nasıl yapılır?' konusuna geçmeden önce, tereyağı nedir bir bakalım. Tereyağının hammaddesini süt yağı oluşturur. Yağın bileşiminde yüzde 82 oranında süt yağı, su, süt şekeri, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler, aromalar ve proteinler bulunur. Bizlerin şarküterilerden veya marketlerden satın aldığımız modern tereyağları; katkısız ve kaliteli yağı yüksek sütlerden yapılır. Türkiye'de yayık ayranından imal edilen tuzlanmış tereyağı; ağır kokulu ve tuzlu, ekşimsi tada sahiptir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...







PORTAKALLI

MALZEMELER

1 adet portakal

1 adet limon

Maydanoz

Tuz

YAPILIŞI: 250 gram yumuşatılmış tereyağı, 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu, rendelenmiş limon kabuğu, bir tutam tuz ve 1 çay kaşığı doğranmış maydanozu spatula ile karıştırın. Salam şekli verip yağlı pişirme kağıdıyla sardıktan sonra buzdolabında bekletin.







ACILI

MALZEMELER

1 su bardağı tereyağı

Dereotu ya da maydanoz

Taze kekik, taze biberiye

Biber

Pulbiber

1 diş sarımsak

YAPILIŞI: Tereyağını bir kaseye alıyoruz. Kekik ve biberiyeyi ince ince kıyıyoruz. Biberi çekirdeklerini çıkardıktan sonra küçük küpler halinde doğruyoruz. Tüm malzemeyi, ezdiğimiz sarımsakla birlikte bir kap içinde karıştırıyoruz. Mutfak tezgahına streç filmi seriyoruz. Ortasına baharatlı tereyağını koyuyoruz ve streç filme sarıyoruz. Dondurucuya atıyoruz ve bir saat dinlendiriyoruz.







EV YAPIMI

MALZEMELER

3 su bardağı süt ya da yoğurt kaymağı

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı çok soğuk su

YAPILIŞI: Süt kaymağını robota alıyoruz. Süt kabarana kadar 1-2 dakika çırpıyoruz ve üzerine ılık suyu ekliyoruz. Beş dakika boyunca orta ayarda çırpıyoruz. İyice köpürünce bir su bardağı çok soğuk su ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma esnasında su ayrışmaya başlayacaktır, yağ topaklanıp sudan iyice ayrılınca hazır demektir. İnce delikli süzgeç ile yağı süzüp bir kaba alıp buzlukta beş dakika bekletiyoruz. Buzluktan çıkardığımız yağı berraklaşana kadar yıkıyoruz.







KREMA

MALZEMELER

300 gr. oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağı

5 su bardağı ince pudra şekeri

1 paket vanilya ya da sıvı vanilya aroması

YAPILIŞI: Tereyağını yumuşayana dek mikser ile 6-7 dakika çırpıyoruz. Pudra şekerini azar azar tereyağına ekliyoruz. Tereyağı kremasının en önemli özelliği çok uzun süre çırpılmasıdır. Kıvam konusunda ise krem peyniri baz alabilirsiniz. Son aşamada ise vanilyayı da ilave edip lezzetlendiriyoruz. Tereyağ kremasını hazırladıktan sonra buzdolabında mutlaka 15 dakika dinlendiriyoruz.