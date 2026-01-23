İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; çok pratik ve ekonomik olması açısından başucu menülerinizden biri olmasını umduğum bir sofra hazırlıyorum. Hem fazla masraf etmemek, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktası takip etmemiz yeterli olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile sevgi ve selamlarımla.





ACI SOSLU SPAGETTİ



MALZEMELER

1 paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Soğan, sarımsak ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Domatesi rendeleyip ilave ediyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



MANDALİNALI PRATİK KUP



MALZEMELER

1 su bardağı doğranmış mandalina

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için taze nane ve mandalina

YAPILIŞI: Mandalinaları rondoda çekiyoruz, püre haline getiriyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikser ile pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz ve mandalinalar ile süslüyoruz.



ISPANAKLI PİLİÇ SARMA



MALZEMELER

5-6 adet yeşil biber

1 adet soğan

500 gr. ıspanak

2-3 adet kırmızı biber

Taze kaşar ve çedar peyniri

Tuz

Karabiber

Pul biber

SOS İÇİN:

İnce kesilmiş tavuk göğsü (sarma olacak şekilde inceltilmiş)

1 kaşık balzamik sirkesi

1 tatlı kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

1'er çay kaşığı nar ekşisi ve pekmez

YAPILIŞI: Zencefili rendeliyoruz. Derin bir kaba zencefil, balzamik sirke, sarımsak, nar ekşisi ve pekmezi koyup harmanlıyoruz. Buzdolabında bekletiyoruz. Soslar tavuğu, oldukça yumuşak ve lezzetli yapacaktır. Kavurduğumuz soğanlara sırasıyla biberleri ve baharatları ekliyoruz. Yumuşayan biberlere küçük küçük doğranmış ıspanağı ekliyoruz. 5-6 dakika kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz. Marine ettiğimiz tavukları düz zemine yayıp iç malzemesini ve bir dilim çedar peyniri koyup sarma şeklinde sarıyoruz, kürdanla tutturuyoruz. Sardığımız tavukları, çok az yağ ile iki tarafını kızartıyoruz. Fırın kabına yerleştirip üç yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip 30 dakika pişiriyoruz ve rendelediğimiz kaşar peynirini döküyoruz. 30 dakika sonra fırından çıkarıp servis ediyoruz.