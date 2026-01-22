İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kahvaltıya özel pufidik yapısı ile sınırsız yenebilecek lezzet küpü pankeke yer veriyorum. Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, aslında ilkel bir gıda maddesi. Pankekin geçmişe yolculuğu taş devrine kadar uzanıyor. Ancak pankek kelimesinin yazılı olarak ilk kullanımı, 1430'ların başında bir yemek kitabında bulunuyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SÜTSÜZ PANKEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

2 su bardağı un

1 adet kabartma tozu

1 adet şekerli vanilin

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Yağ, su ve şekerli vanilini ekleyip, harmanlıyoruz. Son olarak da un ve kabartma tozunu ekleyip, güzelce çırpıyoruz. Bir kaşıkla tavaya eşit miktarda döküyoruz. Kahverengini alınca ters çeviriyoruz ve aynı işlemi yapıp, servis tabağına alıyoruz.



PANKEK



MALZEMELER

400 gr. un

2 adet yumurta

70 gr. şeker

30 gr. pudra şekeri

250 gr. süt

3 gr. kabartma tozu

Mevsim meyveleri

Akçaağaç şurubu

YAPILIŞI:

Yumurta, süt, şeker ve pudra şekerini, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Ardından yavaş yavaş elenmiş unu ve kabartma tozunu ekliyoruz. Hazırlanan hamurdan kepçe yardımıyla teflon tavaya döküyoruz, orta derecedeki ateşte iki yüzünü de pişiriyoruz. Mevsim meyvelerini ince ince doğruyoruz. Pankekleri, aralarına meyveleri koyarak, kat kat diziyoruz. Son olarak üzerine akçaağaç şurubunu döküp, servis ediyoruz.



TUZLU PANKEK



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı silme tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri güzelce karıştırıp, pürüzsüz akışkan bir harç elde ediyoruz. Peçeteyle yağladığımız tavaya kaşıkla döküyoruz, arkalı önlü pişiriyoruz.