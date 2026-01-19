İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Adıyaman'dayız. Adıyaman yöresel mutfağında her mutfakta olması gereken çorba, pilav, cacık, salata, köfte ve tatlılara fazlaca yer verilir. Her yemeğin kendine has bir lezzeti olan Adıyaman mutfağında özellikle değişik salata çeşitleri ön plana çıkmaktadır. Lezzete çokça önem veren Adıyamanlıların yemek kültürü, bölgeye gidenlerin yoğun bir şekilde ilgisini çekmekte ve yemeklerin tadına bakanlarda tekrar deneme isteği uyandırmaktadır.







BALCANI DEV

MALZEMELER

350 gr. bulgur

1 baş kuru soğan

1 adet yumurta

1 çay kaşığı buğday unu

2 yemek kaşığı tereyağı

1.5 kg. patlıcan

2 litre ayran (Tulukta yayılarak yağı alınmış olmalı)

YAPILIŞI: Tulukta yayılmış ve yağı alınmış koyun yoğurdundan elde edilen ayran, yanmakta olan ateşin üzerindeki bir tencereye alınır. Kesilmesini önlemek için içine bir kaşık buğday unu katılarak ve çırpılmış bir yumurta ilave edilerek kaynayıncaya kadar durmadan karıştırılarak pişirilir. Kaynayan ayrana önce bulgur ilave edilir ardından iyice yıkandıktan sonra uzunlamasına dörde kesilmiş kemer patlıcanlar ilave edilir ve yemek karıştırılarak kaynatmaya devam edilir. Karıştırılmaya ara verilmez. Karıştırılmaya ara verildiği takdirde ayran kesilir. Patlıcanların iyice piştiğine karar verilince yemekten alınıp ayrı bir kapta iyice dövülerek krem haline getirildikten sonra tekrar yemeğe ilave edilir. Dövülen patlıcanlar yemekle özleştikten sonra yemek ateşten alınarak geniş ve yayvan bir kap içinde soğumaya bırakılır. Bu arada ince kıyılarak, tereyağında kızartılmış soğanlar yemeğe boca edilir. İyice soğutulduktan sonra yemek servise hazır hale gelir.







KUNCEMOT

MALZEMELER

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı kabuklu susam (Küncü)

100 gr. fıstık içi

YAPILIŞI: Bir tencerede ateşe atılan pekmez katı kıvama gelinceye kadar kaynatılır. Katılaşan pekmeze kabuklu susamlar ilave edilir. İyice karıştırılarak bir miktar daha pişirilir. Tenceredeki kuncemot, altına un serpilen tepsiye aktarılır. (Tatlı, sakız gibi birbirine yapışacaktır) Soğuduktan sonra fıstık içi ile süslenerek servis edilir.







BASALLA

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN:

4 su bardağı köftelik bulgur

100 gr. yağsız kıyma

1 su bardağı irmik

5 çorba kaşığı un

1 yemek kaşığından az salça

1 adet yumurta

Nar ekşisi

SUYU İÇİN:

300 gr. haşlanmış kuşbaşı doğranmış kuzu eti

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 büyük boy soğan

1 yemek kaşığı salça

Sumak ekşisi

Nane

Tuz

YAPILIŞI: İrmik ve bulgur, soğuk su ile kısır gibi ıslatılır. 5 dakika ıslanmasını bekledikten sonra kıyma ve salçası konulur, iyice yoğrulur. Yoğrulduktan sonra unu eklenir. Köfteyi yoğurduktan sonra nohut büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanır. (Köftenin tamamını yuvarladıktan sonra kurumasın diye üzeri kapatılıp bekletilir) Suyunu yapmak için; bir tencerenin içine soğan doğranır ve yağda kavurulur, salçası da eklenir. Ardından et ve nohut haşlanır. Et, suyu ile birlikte eklenir. Bu şekildeki suyu 30 dakika kadar kısık ateşte özleşene kadar kaynatılır. Nohutunu ekleyip 10 dakika daha kaynattıktan sonra köfteleri konulur, tuz ve ekşisi eklenir. 3 dakika köfteler kaynatılır ardından altı kapatılır. Üzerine kuru nane serpilir.