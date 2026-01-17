İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, bugün biraz fındığı mercek altına alalım istiyorum. Türk kaynaklarında fındık ağacından söz edilen en eski eser Uygur Destanı'nın İran rivayetidir: "Tuğla ve Selenga ırmaklarının birleştiği yerde bir kayın ve fındık ağacı arasında bulunan bir dağ kabardı ve yarıldı. İçinden beş çocuk çıktı."

İLAÇ OLARAK KULLANILDI

Büyük Türk Bilgini İbn-i Sina, El Kanun Fi't-Tıbb adlı eserinde çeşitli hastalıklarda kullanılan bir ilaç olarak fındıktan bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seyrani Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştiğinden söz etmektedir. Yine Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte "Dağlarında taşlarında cümle ormanları fındıklıktır" diye bahsetmektedir. Türk fındıklarının, özellikle Avrupa ülkelerinde tanınması 18. yüzyılın ikinci yarısından sonradır. 1782 yılında Rusya'ya, 1792 yılında Romanya'ya, 1875 yılında Belçika'ya fındık dış satımının başladığı bildirilmiştir. İç fındığın ilk dış satımı 1879 yılında yapılmıştır. 1906 yılında Sırbistan'a, 1907 yılında Almanya'ya, 1909 yılında Marsilya'ya (Fransa), 1912 yılında ABD'ye fındık dış satımı başlamıştır. Cumhuriyet döneminde fındık konusu ciddiyetle ele alınmış, bu konuda muhtelif çalışmalar yapılmıştır.

KAVRULMAMIŞ OLSUN

Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem sağlığa olan faydası hem de lezzeti insanlar tarafından çok tercih edilmesine neden oluyor. Peki, çiğ fındığın faydaları nelerdir? Çiğ fındık tüketimi hem tok tutma yönünden hem de sağlığa faydaları yönünden uzmanlar tarafından şiddetle öneriliyor. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içeriyor.

ÇİĞ FINDIKLA GELEN10 FAYDA



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Fındık yağı E vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen E vitamini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önleyerek anemi riskini azaltır. Doğru kan dolaşımı, ateş, soğuk algınlığı ve diğer hastalıkların oluşma riskini azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

TOKLUK HİSSİ VERİR

İçerisinde bol miktarda bulundurduğu lif, protein ve yüksek yağ tokluk hissiyatı verir. Özellikle diyetisyenler listelerini hazırlamadan önce ara öğünlerde bir porsiyon ( 6-7 adet ) fındık önerirler. Aşırı yemeyi önlerken yüksek kalori alımına karşı vücudu korur. Ancak dikkat edilmelidir, gereğinden fazla fındık tüketimi, tam tersi etki yaparak kilo artışına yol açar.

SİNİRLERİ SAĞLAMLAŞTIRIR

Fındık, B6 vitamini açısından da zengin bir besindir. B6 vitamini; elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran ve sinir sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlayan, sinirin kılıfı olan miyelinin yaratılması için gerekli bir vitamindir. Ayrıca sinir sistemimizin sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmesi için serotonin, melatonin ve epinefrin gibi hormonların salgılanması B6 vitamininin desteği ile gerçekleşir.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Fındık içerisinde proantosiyanidinler, kuersetin ve kaempferol gibi fitokimyasal maddeler bulunur. Bu proantosiyanidinler 'flavonoidler' olarak adlandırılan bir gruba aittir. Flavonoidler beyin sağlığını destekler. Ayrıca triptofan ve izolösin amino asitlerinden zengin olduğundan zihinsel ve psikolojik olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Diyabet hastaları günlük diyetlerine fındık eklediklerinde glukoz intoleransında iyileştirme görülmüştür. Fındık lifli bir besindir. Lif sadece sindirimi değil, aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini ortadan kaldırır.

KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR

Fındık içerisinde kalp sağlığına faydalı yağlar bulunur. Örneğin Oleik asit sayesinde kötü kolesterol (LDL) seviyesinin düşürülmesine yardımcı olurken, vücutta iyi kolesterolün (HDL) seviyesinin yükseltmesine fayda sağlar. Düzenli fındık tüketimi kolestrolü yüzde 27 düşürüyor. Bilimsel çalışmalar, düzenli olarak fındık tüketen kişilerin kalp krizinden dolayı ölüm riskini oldukça azalttığını gösteriyor.

KANSERE KARŞI KORUR

Fındık güçlü bir antioksidandır. Sadece vücuttaki hücreleri yenilemez, DNA'sı bozuk ve tümörlü hücreleri azaltarak kanser riskini azaltır. Fındıkta bulunan bir bileşik olan beta-sitosterol meme ve prostat kanseri riskini de azaltmaktadır.

KABIZLIĞI ÖNLER

Fındık iyi bir lif kaynağıdır. Sindirimin daha iyi çalışabilmesi için lif kaynaklarına çok ihtiyaç vardır. Alınan lif kaynakları sayesinde mide içerisinde öğütme daha kolay bir şekilde gerçekleşir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışması neticesinde ishal ve kabızlık gibi sorunlardan kurtulmak mümkündür. Sindirim sistemin doğru şekilde çalışması kanser gibi riskleri azaltır.

KASLARI GÜÇLENDİRİR

Fındık bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Doğru miktarda kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların ihtiyaç duyulmadığında dinlenmelerine izin verir. Magnezyum, bu sayede kas gerginliğini azaltır ve kas yorgunluğunu, spazmı, kramp ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Yüksek magnezyum seviyeleri aynı zamanda kas gücünü artırmaya yardımcı olur.

YAŞLANMAYI ENGELLER

Fındıkta bulunan antioksidanlar, cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle mücadele ederek, cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.



KLASİK FINDIK EZMESİ



MALZEMELER

200 gram çiğ veya fırında kavrulmuş fındık içi

5 yemek kaşığı kadar toz şeker

200 ml ayçiçek yağı

1 çay kaşığı kadar vanilin

YAPILIŞI: Fındıkları kavuracaksanız, kabuklarını ayıkladığınız fındıkları fırın tepsisine yayıp 180 derecede 8 dakika kadar tutabilirsiniz. Fındık ezmesini hazırlamaya başlamak için taze veya kavrulmuş halde tercih ettiğiniz fındıkları, oda sıcaklığındayken mutfak robotunda dilediğiniz büyüklüğe gelene dek çekmeniz gerekmektedir. Ara ara mutfak robotu veya rondonuzda ezmenizi kontrol ederek fındık parçalarının istediğiniz büyüklükte olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun ardından fındıkların içine şeker ekleyerek tatlandırma aşamasına geçebilirsiniz. Şekerle beraber ezmeyi tekrar robottan geçirmelisiniz. Karışım homojen hale geldiğinde 1 su bardağı kadar ayçiçek yağını yavaşça ezmeye karıştırmanız gerekiyor. Yağı ekledikten sonra robotu biraz daha çalıştırdıktan sonra lezzetini kontrol etmenizi öneririz. Vanilya aromasını seviyorsanız, dilerseniz fındık ezmesinin içine 1 çay kaşığı kadar vanilin ekleyebilirsiniz.