İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, akşama vejetaryen misafirlerim geliyor ve onlara hem doyurucu hem de havalı bir davet menüsü hazırlamak istiyorum. Ne pişirsem, ne pişirsem diye düşünürken bence nefis bir menü hazırladım. Size de ilham olur diye umuyorum. Şimdiden afiyet olsun...





SOSLU BUĞDAY ÇORBASI



MALZEMELER

1 çay kaşığı hardal

1.5 çay bardağı haşlanmış buğday

7 adet taze soğan

1.5 yemek kaşığı margarin

7 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet domates

2 su bardağı sebze suyu

Tuz

Dereotu

Kuru nane

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Haşlanmış buğdayı, sebze suyu ile kaynatın. Yoğurdu çırpıp ilave edin. Orta ateşte pişirin. Unu, soğuk su ile sulandırdıktan sonra tencereye yavaşça ilave edin.



GREÇKA KÖFTE



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış karabuğday

1 adet yumurta

1 su bardağı karabuğday ekmeği içi (Toz haline getirilmiş)

Yarım su bardağı rendelenip pişmiş havuç

Tuz

Karabiber

PİŞİRMEK İÇİN:

1 adet çırpılmış yumurta

1 kase karabuğday unu

1 kase ekmek kırıntısı

Galeta unu

YAPILIŞI: Tüm köfte malzemesini yoğuruyoruz ve köfte şeklini veriyoruz. Köfteleri önce una sonra çırpılmış yumurtaya, ardından ekmek kırıntısına buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıp kızarana kadar önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.



KARNABAHAR PİLAVI



MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar

2 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet ceviz içi

YAPILIŞI: Karnabahar, rondoda pilavlık bulgur boyutunda çekilir. Zeytinyağı koyulan tavada, rengi hafif dönene kadar kavrulur. Soğan, sarımsak rondoda çekilir ve karnabahara eklenir. Köri ilave edilir. Soğanlar orta ateşte pişirilir. Ceviz çekildikten sonra içine ya da servis edilirken üzerine koyulur.