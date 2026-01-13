İDİL AÇIKALIN

Bugün saraylardaki bayramlarda ve elçi ziyafetlerinde yapılan gözde tatlılardan muhallebinin en bilinen usullerini deniyoruz. Tam tutan ölçüleri sizinle paylaşmamak olmaz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





SADE MUHALLEBİ



MALZEMELER

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

4.5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Uygun bir tencereye toz şeker, nişasta, un ve sütü alarak tel çırpıcı ile güzelce çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra tencereyi ocağa alıp karıştırarak pişirelim. Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alalım ve içerisine tereyağı ve vanilyayı ilave edelim. Tereyağı eriyene kadar tekrar karıştıralım. Muhallebimizin kıvamı soğudukça koyulaşacaktır. Servis kaselerine boşaltalım.



PİRİNÇ UNLU



MALZEMELER

6 su bardağı süt

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı pirinç unu

1 paket vanilya

1 tane damla sakızı

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Tenceremize sütümüzü, şekerimizi, pirinç unumuzu ve damla sakızını koyup koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını ekleyip ocaktan alıp kaselere boşaltıyoruz.



İRMİKLİ



MALZEMELER

5 su bardağı süt

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı irmik

8 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 fiske tuz

1 paket vanilin

YAPILIŞI: İrmik ve sütü tencereye alıp iyice karıştırıyoruz. Şekeri ekleyip, orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. 1 fiske tuz atıyoruz. Sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Koyulaşmaya başlayınca, tereyağını ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Göz göz olunca muhallebi pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp, vanilini ekleyip servis ediyoruz.