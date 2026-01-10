İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi el açması su böreği var. Yine ne pişirsem, sizlere ne anlatsam diye düşünürken, bir arkadaşım en sevdiği yemeğin su böreği olduğunu söyledi. Bayramlarda seyranlarda annesi su böreği yaparken yardım eden arkadaşım, yufkaları haşlarken yırttığını söyledi. Ben de üşenmedim, aldım elime unumu, yumurtamı; başladım su böreği yufkalarının hamurlarını açmaya. Yufkaları açarken aklımdan geçen şey, böyle uğraşıların ne büyük terapi olduğuydu. Bazen mutfakta saatler, günler geçiyor; ben farkında olmuyorum. Bazen telefonumun şarjı bitiyor, bazen yemek yemeyi bile unutuyorum, ben yine de zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum.

ZOR DEĞİL KOLAYI VAR

Mutfak aşkı benim için öylesine büyük ki, mutfaklarda geçen ömrümün her bir dakikasını aşkla geçirdiğim için şükrediyorum. Su böreği demişken aklıma geldi. Bir zamanlar yemek programında kolay su böreği yapmıştım. 'Su böreğinin kolayı nasıl olur?' derseniz, şöyle: Kelebek makarnaları haşlamış, yumurta, beyaz peynir, maydanoz ve süt ile karıştırmıştım. İki adet günlük yufkanın arasına bu harcı yerleştirmiş üzerini de yağlayıp fırınlamıştım. Fırından çıkan bu makarnalı böreğin, çekim ekibi dahil olmak üzere su böreği olmadığına kimse inanmamıştı. Önümüzdeki günlerde tekrar sizler için yapıp tarifini veririm. Hem su böreği sizleri korkutmasın. Bugün hemen hemen tüm büyük marketler hazır su böreği yufkası satıyor. İster kıymalı yapın, ister beyaz peynirli; evde su böreği yapmak artık hiç de zor değil. Bugünlük benden bu kadar. Sizlere şahane bir hafta sonu diliyorum. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SU BÖREĞİNİN HİKAYESİ

SU böreğinin hamurunu açamayan ve böreğini yapamayan gelin adaylarının, bazı yörelerde evlenmeye hazır olmadığı yönünde bir görüş varmış. Eskiden kaynanaların kız istemeye gittiğinde, gelin adaylarına 'Yufka açabilir misin?, Su böreği yapabilir misin?' dediği ve hatta gelin adayına yufka açtırıp su böreği yaptırdığı rivayetler arasında. Bazı yörelerde bayram, sünnet, düğün ve özel günlerde su böreği olmazsa olmaz. Anadolu'da genç kızlar istenme çağına geldiklerinde, öğrenmeleri gereken işlerden birisi de hamur açmak olduğuna göre, su böreği de sınavların en başında geliyor. Mesela önceden genç kızları istemeye gidince, yufka açtırırlarmış. Yufka açamayan kızları almazlarmış. Kayınvalideler gelin adayına yufka açtırıp su böreği yaptırırmış. Eğer gelin adayı bunları yapamazsa, gelin alınmazmış. Bu bir gelenekmiş.



MALZEMELER

HAMURU İÇİN: EV YAPIMI SU BÖREĞİ

6 adet orta boy yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ (110 ml.)

1 su bardağı su (220 ml.)

2 tatlı kaşığı tuz

6.5-7 su bardağı arası un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.)

İÇİ İÇİN:

Beyaz peynir

Arzuya göre maydanoz

YUFKALARI HAŞLAMAK İÇİN:

Sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Soğuk su

YUFKALARA SÜRMEK İÇİN:

150 gr. tereyağı veya margarin



YAPILIŞI: Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Hamurunu hazırlamak için altı adet orta boy yumurta, bir su bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ ve tuzu derin bir kap içerisinde karıştırıyoruz. Elde ettiğimiz karışımın üzerine azar azar ölçülü olarak un ilave edip güzelce yoğurarak orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğumuz hamurun üzerini temiz bir bez ile örtüp 10 dakika dinlendiriyoruz. Büyük bir tencerede su kaynatıyoruz. 150 gram tereyağını tavada eritip soğutuyoruz. Dinlendirdiğimiz hamuru düz bir zemin üzerine alıp eşit şekilde dört parçaya bölüyoruz. Daha sonra her parçayı dört eşit parçaya bölerek beze yapıyoruz ve toplamda 16 beze elde ediyoruz. Bezeleri unlu zemin üzerinde merdane yardımı ile açıp büyütüyoruz. Üzerine hafif un serpiştirerek oklava yardımı ile inceltmeden açıyoruz. Fırın tepsisini, eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlıyoruz. Kaynayan suyun içerisine tuz ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Derin bir kaba soğuk su dolduruyoruz. Bir adet yufkayı, kaynamakta olan tuzlu su içerisine bırakıyoruz. Sıcak su içerisinde 20 saniye beklettiğimiz yufkayı, daha sonra kevgir yardımı ile çıkarıp hemen soğuk su içerisine bırakıyoruz. Yufkayı soğuk su içerisinden çıkarıp suyunu süzüyoruz. Haşladığımız yufkayı yağlı fırın tepsisine büzdürerek yerleştiriyoruz ve üzerine eritilmiş tereyağı sürüyoruz. Sekiz adet yufkayı aynı şekilde tek tek haşlayıp aralarına tereyağı sürerek büzdürüp üst üste seriyoruz. Tepsiye sekiz yufka serdikten sonra, üzerine peynir serpiştiriyoruz. Diğer yufkalarda aynı şekilde haşlayıp aralarına tereyağı sürerek üst üste seriyoruz. En üstte serilecek yufkayı haşlanmadan tepsiye seriyoruz ve üzerine her yerine gelecek şekilde tereyağı sürüyoruz. Pişerken kabarmaması için böreğin üzerini bıçak ile birkaç yerden deliyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü iyice kızarıncaya kadar pişiriyoruz.