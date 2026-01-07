İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Bayburt'a konuk oluyoruz. Bayburt'un eski bir tarihe sahip olması ve coğrafyası, yemek kültürü üzerinde etkili olmuştur. Bayburt mutfağı; hamur işleri, etli ve zeytinyağlı yemekleri, çorba ve tatlı çeşitlerine dayanmaktadır. Çoğunlukla hamur işleri ön plandadır. Kendine has yemek kültürü olan Bayburt'un meşhur yemekleri kara pancar, ekşi lahana, galacoş, kesme çorba, lor dolması, süt böreği, tatlı çorba, yalancı dolma, tel helva, herse ve zirondur. Bakalım bugün bizi ne lezzetler bekliyor...



HERSE



MALZEMELER

1 kilo aşurelik buğday

4 tavuk budu

1 paket tereyağı

Tuz

Su

YAPILIŞI: Öncelikle aşurelik buğdayı iyice yıkayın ve düdüklü tencereye alın. 6 litrelik düdüklü tencerenin neredeyse dörtte üçünü su ile doldurun. Sonra üzerine tavuk butlarını ekleyip, düdüklü tencerede yaklaşık 45 dakika- 1 saat arası pişirin. Daha sonra düdüklü tencereden butları çıkarıp, tenceredeki aşurelik buğdaya tereyağının yarısını eritmeden ekleyin ve tuz da ilave edip, büyük bir odun kaşıkla döve döve karıştırın. Bu arada tavuk etini kemiklerinden ayırın ve aşurelik buğdaya ilave edin ve tekrar döve döve etler neredeyse kaybolana kadar karıştırın. Bu arada tuzunu kontrol edin eğer azsa tuz ilave edin. Kıvamını da kontrol edin eğer çok katıysa biraz daha kaynar su ekleyip, karıştırmaya devam edin. Daha sonra kalan tereyağını tortusu kızarana kadar iyice kaynatın. Sonra her şeyi servis tabağına koyup, üzerine tereyağı gezdirip, servis edin.



SÜT BÖREĞİ



MALZEMELER

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, az sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

Aldığı kadar un

SÜT ŞERBETİ İÇİN:

4 bardak süt

1.5-2 su bardağı şeker

ARASINA VE ÜZERİNE:

250 gr. fındık kırığı (iri olacak)

5-6 kaşık tereyağı

YAPILIŞI: Hamurun bütün malzemeleri eklenir. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Minik bezeler haline getirilir. Üzeri bez ile kapatılır. Biraz bekletilir. Bezeler tek tek bol un ve nişasta karışımı ile açılır. Açılan bezeler 3'e ayrılır. 3 beze tek tek bir seferde açılır. Tepsinin altı tereyağı ile yağlanır. İlk hamur katı serilir, üstüne fındık ve az tereyağı dökülür. Aynı işlem diğer hamur katlarına da yapılır. Bardak yardımı ile şekil şekil kesilir. Üzerine bol tereyağı dökülüp, fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirilir. Börek pişerken süt şerbeti hazırlanır. Süt ve şeker kaynatılır. Börek piştikten sonra süt, börekten sıcak olacak şekilde ayarlanıp, üzerine dökülür.



TATLI ÇORBA



MALZEMELER

1-2 su bardağı aşurelik buğday

1 kase üzüm

1 kase kayısı

1 kase kuru incir

Yarım litre kuşburnu marmelatı

Kaynamış su

Tadına göre şeker

Üzerine ceviz kırığı

YAPILIŞI: Aşurelik buğday birkaç saat ıslatılır. Islatılan buğday üzüm ve su eklenerek, pişirilmeye başlanır. Buğdaylar piştikten sonra üzerine incir, biraz daha kaynayınca kayısı eklenir. Biraz daha pişirilir. Gerekirse su ve şeker eklenir. Üzerine kuşburnu marmelatı dökülür. Piştikten sonra ocaktan alınır. Kaseye alınır; ceviz ile servis edilir.