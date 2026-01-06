İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün özel bir sofra hazırlıyoruz. Aynı sofrada bir araya getirdiğimiz İtalyan lezzetlerini denemenizi şiddetle öneririm.



PEYNİRLİ TORTELLİNİ



MALZEMELER

1 paket peynirli tortellini

1 paket hazır krema (200ml)

1 tavuk bulyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3-4 kaşık zeytinyağı

6 bardak su

YAPILIŞI: Önce bir tencerede suyu kaynatıyoruz. Su kaynayınca içine 2 kaşık zeytinyağı ve tuzu ilave ediyoruz. Hazır alınan tortellinileri tencereye atıp 12-15 dakika pişiriyoruz. Pişen makarnaların suyunu süzerek bir kenarda bekletiyoruz. Bir tavaya 2-3 kaşık zeytinyağını koyuyoruz. Tavuk bulyonu 1 çay bardağı suda eritip tavaya ilave ediyoruz. Üzerine 1 paket kremayı ve 1 çay kaşığı karabiberi ekleyip sürekli karıştırıyoruz. 5-6 dakika karıştırıp altını kapıyoruz. Rengi hafif sarıya dönük oluyor. Sosa tuz ilave etmeye gerek kalmıyor çünkü hem kaynatırken suyuna tuz koyduk hem de peynirli olduğu için yeterince tuzlu oluyor. Sonunda tortellinileri servis edeceğimiz tepsiye koyuyoruz, sosun hepsini üzerine döküp yavaşça karıştırıyoruz.





TEREYAĞLI LİMONLU TAVUK



MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

Tereyağı

Limon

YAPILIŞI: Tavuk göğüslerini ince ve iyi elenmiş una bulayın. Önceden ısıtılmış demir döküm bir tavada, çorba kaşığı yardımı ile az az tereyağını ekleyerek ve üzerine eriyen tereyağı yedire yedire tavukları pişirin. Eriyen tereyağının içine üç-dört teker limon atın. Ocaktan alırken bir limonu üzerine sıkın.



GÜVEÇTE PEYNİR



MALZEMELER

1 kalıp feta peynir

1 kase un

2 adet yumurta

FESLEĞENLİ DOMATES SOS İÇİN:

3 kg. domates

4 adet kesme şeker

Taze fesleğen

10 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Domates sosu yapmak için; öncelikle domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Sarımsakları soyup iki-üç parçaya kesin. Büyük bir tencereye sıvı yağı alıp sarımsakları bir iki dakika kavurun. Üzerine domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Ara sıra karıştırarak domatesler eriyene kadar yarım saat pişirin. Domatesler eriyip sulanınca kapağını açıp kaynatmaya devam edin. Bu arada sirke, şeker, tuz ve karabiberi ilave edin. Fesleğen yapraklarını ekleyin ve karıştırın. Kaynadıkça domatesin suyu azalacaktır ve kıvamı koyulaşacaktır. Ben 1.5 saat kaynattım, siz kendi tercihinize göre istediğiniz kadar kaynatabilirsiniz. Sos kıvam aldığında sıcağıyla blender ile domatesleri bir dakika karıştırın. Zaten iyice pişmiş olduğu için domatesler kolayca püre haline gelecektir. Sunum için: Kalınca bir dilim yağsız feta peynirini önce una, sonra yumurta sarısına bulayıp bir tavada arkasını ve önünü ızgara edin. Daha sonra, önceden hazırladığınız fesleğenli domates sosu ile birlikte ısıtılmış olan 180 derece fırına güveç içinde koyun ve yaklaşık 10 dakika pişirin.