İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok pratik ve lezzetli üç tarif ile karşınızdayım. Bütün sofrayı hazırlamam yarım saatimi aldı; buna misafirlerim de şaşırdı. Artık arkadaşlarım ben yemek hazırlarken dakika tutuyor ve aralarında iddiaya giriyorlar. Koştur koştur 30-35 dakika içerisinde bu yemekleri hazırlıyorum. Ee çalışan hanımlarımız da eve gelir gelmez, alelacele harikalar yaratmıyor mu? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KEREVİZ MUSAKKA

MALZEMELER

1 kg. kereviz

2 adet kuru soğan

500 gr. dana kıyma

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak su

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle soğanları minicik doğrayıp soteliyoruz. Pembeleşince kıymayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Diğer yandan, kerevizleri halka halka doğrayıp soteliyoruz, salça ve baharatları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Yuvarlak cam bir kaba kerevizleri diziyoruz. Üzerine kıymalı harcı bastırarak yayıyoruz. Fırında bir müddet pişirdikten sonra servis ediyoruz.



MUZLU TATLI

MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

6 adet muz

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Muzları minik minik doğrayıp muhallebinin içine karıştırıyoruz.



PANCARLI CACIK

MALZEMELER

2 adet orta boy pancar

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

Yarım limon kabuğu rendesi

3 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Pancarları soyuyoruz. Rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz. Tuz serpip sıkıyoruz ve suyunu süzüyoruz. Diğer malzemeyi bir kasede iyice çırpıyoruz, pancarları ekleyip karıştırıyoruz. Zeytinyağı ve nane ile servis ediyoruz.