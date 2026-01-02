İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...







AYVA ARMUT ÇAYI



MALZEMELER

Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur ve adaçayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve adaçayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.







EV YAPIMI TARÇINLI BOZA



MALZEMELER

500 gr. pilavlık bulgur

1 çay bardağı pirinç

Su

Şeker

Tarçın

YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci, bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın ve şeker de ilave edip, buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip, ilave edebilirsiniz.







BALKABAKLI SALEP



MALZEMELER

1 litre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

2 yemek kaşığı balkabağı püresi

YAPILIŞI:Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, balkabağı püresi ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak, köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Bardaklara koyup, üzerine tarçın serperek, servis ediyoruz.