İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. Aslında senenin her zamanında ulaşabileceğimiz hindi eti, yeni yıl gelince daha sık rastladığımız bir gıda haline geliyor. Bütün hindi satışı özellikle bu zamanlarda artış gösteriyor. Senenin son gününde adı çok anılan; özenle marine edilip, fırında saatlerce pişirilen hindinin, sofraya geldiğinde yarattığı o ihtişamlı görünüm için bir yıl beklenir doğrusu! Eğer daha önce hiç hindi pişirmediyseniz, tavuk etinden çok daha zor pişirildiğini, aynı lezzete ulaşamadığını düşünebilirsiniz. O halde bu tarifi deneyin. Bayılacaksınız.



HİNDİ SOSU

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

150- 200 ml. et suyu

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu kavurarak başlıyoruz. Açık kahveregi bir renk alınca, et suyunu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırarak pişiriyoruz.



YILBAŞI HİNDİSİ

MALZEMELER

SALAMURA İŞLEMİ İÇİN:

2 lt. su

1.5 çay bardağı tuz

8 yemek kaşığı esmer şeker

2 adet limon

2 adet mandalina

8 diş sarımsak

2 adet chilli biberi

2 adet çubuk tarçın

3 dal taze biberiye

2 adet defne yaprağı

PİŞİRMEK İÇİN:

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet limon kabuğu rendesi

2 adet limonun suyu

6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

DOLDURMAK İÇİN:

Ortadan ikiye bölünmüş kuru soğan

Limon

Defne yaprağı

YAPILIŞI: Kaynayan suyun içine tuz, şeker, limon kabuğu rendesi ile limonun suyu, mandalina kabuğu rendesi ile suyunu ve diğer tüm malzemeyi ekliyoruz. Kaynattıktan sonra soğutuyoruz. Salamura sosunu bir kovaya döküp, temizlenmiş bütün hindiyi içine daldırıyoruz. 24 saat bekledikten sonra yıkıyoruz ve pişirmeye hazır hale getiriyoruz. Temizlenmiş hindinin içini kuru soğan, limon ve bir adet defne yaprağı ile dolduruyoruz. Pişirmek içinse tereyağını çeşnilendirip, hindi eti ile derisi arasındaki katmana masaj yaparak her tarafına gelecek şekilde iyice yayıyoruz. Diğer yandan pişerken derisinin yanmaması için, tereyağını çeşnilendirdiğimiz karışımdan aynı ölçüde hazırlıyoruz ve eritiyoruz. Bir tane gazlı bezi bu sosa iyice buladıktan sonra hindinin etrafını gazlı bezle örtüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iki saat pişirdikten sonra gazlı bezi çıkartıyoruz ve folyo ile kaplayıp bir saat daha pişiriyoruz. Bu arada yarım saatte bir hindiyi çıkartıp tepside biriken sosu üzerine döküyoruz ve hep yumuşak kalmasını sağlıyoruz.



KESTANELİ İÇ PİLAV

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü 250 g haşlanmış kestane

2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3 su bardağı sıcak su

1 tutam maydanoz

İsteğe bağlı tarçın

YAPILIŞI: İlk olarak tavamıza tereyağımızı alalım ve ocağın altını açarak eritelim. Daha sonra yemeklik doğradığımız soğanı ilave edelim ve kavurmaya başlayalım. Soğanlar kavrulduktan sonra dolmalık fıstık, kuş üzümü, haşlayıp kabuklarını soyduğumuz kestaneyi ekleyelim, kavurmaya devam edelim. Daha öncesinde güzelce yıkadığımız ve 20 dakika kadar ılık suda beklettiğimiz pirincimizin suyunu süzerek tenceremize alalım ve kavurmaya devam edelim. Pilavımıza lezzet vermesi için şekeri, karabiberi ve damak tadımıza göre tuzu ekleyelim. Ardından sıcak suyu da ekleyerek karıştıralım. Dilerseniz sıcak suyun bir kısmını tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle pilavınızın lezzeti daha fazla artacaktır. Son kez karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatalım. Pilavımızı göz göz olana kadar önce harlı ateşte sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişmeye bırakalım. Suyunu çeken pilavımızın altını kapatalım ve kapağın altına havlu kağıt koyarak 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Pilavımız demini aldıktan sonra üzerine ince kıyılmış maydanozu ilave edelim. Dilerseniz bu aşamada tarçın da ekleyebilirsiniz.