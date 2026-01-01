İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay ve sağlıklı bu kurabiyeler hem çay saatlerinizin gözdesi olacak hem de formunuzu korumanızı sağlayacak. Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılar değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değil. Buna çözüm olarak içerisinde şeker bulunmayan, yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçerisindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak zaten. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.



PEKMEZLİ KURABİYE



MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması

4 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı yulaf unu veya başka bir un

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek, unu ardından kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip, karıştırın. Hamuru streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (alt üst ayarda) 15 dakika pişirin.



BADEMLİ FINDIKLI



MALZEMELER

1 çay bardağı çiğ badem

1 çay bardağı çiğ fındık

1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezme

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp top top yuvarlıyoruz. 185 derecelik fırında pişiriyoruz.



MUZLU KURABİYE



MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet muz

1 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

4 adet hurma

1 adet kuru incir

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp top top yuvarlıyoruz. 185 derecelik fırında pişiriyoruz.

