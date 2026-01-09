İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çay saatlerinde bulgur ile neler yapabiliriz onu anlatmak istiyorum... Bulgur, buğdayın öğütülmesi ile elde edilen geleneksel bir Anadolu yiyeceğimiz... Tahıl grubunun en gelenekseli ve çok önemli karbonhidrat kaynağımızdır. Kuskustan, makarnadan ve erişteden çok daha besleyici bir ürün olduğu için salatalarda, pilavlarda, köftelerde ve kısırlarda kullanılması gereken bir besindir.



KISIR



MALZEMELER

1 su bardağı bulgur

1 limon suyu

Bir miktar taze nane, maydanoz, dereotu

Tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Bulgurları soğuk suda yıkıyoruz, zeytinyağı, baharatlar ve salça ile iyice ovuyoruz. Limon suyunu ekliyoruz. Doğranmış yeşillikleri ilave edip servise hazırlıyoruz.





BULGUR KÖFTESİ



MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı karabiber

1 avuç doğranmış maydanoz

Tuz

Yarım su bardağı çekilmiş, kepekli ekmek içi

BULAMAK İÇİN:

1 adet yumurta

1 kase esmer ekmek

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp, yoğuruyoruz. Avucumuzun içiyle köfte şekli verip, önce çırpılmış yumurtaya, sonra çekilmiş esmer ekmeğe buluyoruz ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



BULGUR KEKİ



MALZEMELER

1 su bardağı bulgur

2 adet yumurta

1 su bardağı tam buğday unu

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı beyaz peynir

Tuz

YAPILIŞI: Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıyoruz. Ardından beyaz peynir ve bulguru ekliyoruz. En son un ve kabartma tozunu ekleyip yağlanmış bir kek kalıbına döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kabarana kadar pişiriyoruz.