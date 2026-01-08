İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, bugün sizlere davet tadında enfes bir sofra hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...





SOĞAN YAHNİSİ



MALZEMELER

500 gr. dana kuşbaşı et

1 kase soyulmuş arpacık soğan (Yaklaşık 500 gr.)

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sirke (ben elma sirkesi kullandım)

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolusu salça

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Yağları tencereye alalım. Tereyağ eridiğinde yıkayıp, süzdüğümüz etleri ekleyip, harlı ateşte 2-3 dakika karıştırarak, kavuralım. 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı sıcak su ekleyip, kapağını kapatalım. Orta ateşte ara ara karıştırarak pişirelim. Suyu biten etlere arpacık soğanlarını ve sarımsakları ekleyelim. Etlerle beraber 2-3 dakika kavuralım. Salça ilave ederek 2-3 dakika daha kavurup üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Tuz ve karabiber ekleyip, arpacık soğanlar yumuşayana kadar pişirelim.









KABAKLI PİLAV

MALZEMELER

Çeyrek paket margarin

2 su bardağı pirinç

3.5 su bardağı su

2 taze soğan sapı

3 kabak

Tuz

YAPILIŞI: Pirinci, limonlu ve tuzlu sıcak suda en az yarım saat bekletin. Bol suda yıkayıp süzün. Kabakları temizleyip iri iri rendeleyin. Taze soğan saplarını incecik kıyın. Margarinin yarısını teflon tavada eritip, soğan ve kabakları kavurun. 1 tutam tuz ve karabiber serpip, kabaklar yumuşayıncaya kadar kapağı kapalı olarak pişirin. Kalan margarini tencerede eritip pirinci kavurun. Sıcak su ve tuz ekleyip, kapağını kapatın. Suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin. Pilavı ateşten alıp, kabaklı karışımı ilave edin. Harmanlayıp üzerini kağıt havlu ile kapatarak, 5-10 dakika dinlendirin.



ŞEKERPARE



MALZEMELER

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

YAPILIŞI: Karıştırma kabına yağı ve pudra şekerini koyup, karıştırıyoruz. Yumurtayı ilave edip, tekrar karıştırıyoruz. İrmik, kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar ilave ederek, kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp elimizle yuvarlıyoruz. Üzerini çok hafif düzleyip, ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Şerbet için derin tencereye su ve şeker koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz. Ardından limon suyu ekliyoruz, 2-3 dakika daha pişiriyoruz. Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz. Pişen şekerpareleri fırından alıp, 2 dakika kadar bekletiyoruz. Üzerine kepçe yardımı ile ılık şerbeti gezdiriyoruz.