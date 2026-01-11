İDİL AÇIKALIN

Çay, kendine has özellikleri olan bir bitki. Kahve kadar ünlü ve popüler bir kültür simgesi olmasa da hemen her yerde, her saatte ve bardaklarca çay içilir. Özellikle de Türkiye'de... İlk kez Çin'de ortaya çıkan çayın tarihi M.Ö. III. yüzyıla dayanır. Rivayete göre, M.Ö. 2700'lerde İmparator Shenn Nung bir çay ağacının altında oturur. Bu sırada elindeki sıcak su dolu kaseye birkaç yaprak çay yaprağı düşer. Düşen yaprakların suya verdiği renk ve tat imparatorun hoşuna gider.

ÇAYIN FAYDALARI

Çay, içerdiği antioksidan özellikleri ile insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olabilir. Bu etkiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1- Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir. Siyah çay, kalp sağlığına faydalı olan flavonoid adı verilen bir antioksidan grubu içerir. Çayla birlikte flavonoidler sebze, meyve ve bitter çikolatada bulunabilir. Flavonoidleri düzenli olarak tüketmek, yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserid seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

2- Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Siyah çayda bulunan polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederken, Salmonella gibi kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek, sağlıklı bir bağırsak dengesinin korunmasına yardımcı olabilir.

4- Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir. Siyah çay, vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı olan moleküller içerdiğinden, tatlandırılmamış olarak içildiğinde kan şekeri üzerinde olumlu olan etkiler keşfedilmiştir.

5- Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada, çaydaki polifenollerin kanser hücreleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda siyah ve yeşil çayın kanser hücresi büyümesini düzenlemede ve yeni hücre gelişimini azaltmada rol oynayabileceğini gösterilmiştir.

BİTTER ÇİKOLATALI ÇAYLI ATIŞTIRMALIK



MALZEMELER

340 gr bitter çikolata

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1,5 su bardağı süt

4 poşet çay

1/4 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Sütü ısıtmaya başlayın ılıdıktan sonra çay poşetlerini içine atın ve sütte demleyin. Sütün rengi hafif kahverengiye dönünce ateşten alın. Bir kapta çikolataları parçalayın ve Hindistan cevizi yağını koyun. Üzerine sıcak sütü ve tuzu ekleyin. İlk olarak üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kaplayıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından 1 saat buzdolabında bekletin. Çıkarıp ufak toplar yapın ve kakaonun içinde yuvarlayın.