İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kastamonu sofrasındayız... Kastamonu mutfağı, yörenin ormanlarında yetişen tarımsal ürünlerin, et ve hamur işiyle harmanlanmasıyla ortaya çıkmış. 800'den fazla yemek türüne rastlanan Kastamonu mutfağında, farklı yörelerden yaklaşık 500 yemek yer alıyor. Bakalım Kastamonu sofrası bizleri hangi lezzetlerle karşılıyor...



SİMİT TİRİDİ



MALZEMELER



1.5 Kastamonu simidi (bayat)

2-3 çorba kepçesi kemik suyu

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

3 yemek kaşığı baharatla kavrulmuş kıyma

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI: Bayatlamış olan simitlerimizi önce enlemesine bıçak ile kesiyoruz. Daha sonra suyu güzel çekmesi için elimizle koparıyoruz. Ardından sıcak kemik suyu ile güzelce ıslatıyoruz. Fazla suyunu döküyoruz. Daha sonra sırasıyla sarımsaklı yoğurdu, baharatlarla kavrulmuş kıymayı ve tereyağını döküp bekletmeden servis yapıyoruz.





PATATES PAÇASI



MALZEMELER

3 orta boy patates

1 yemek kaşığı nişasta

1 kase yoğurt

2 diş Taşköprü sarımsağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pul biber

SOSU İÇİN:

Tereyağ

Salça

Kuru nane

YAPILIŞI: Haşlayıp kabuğunu soyduğumuz patatesleri büyük büyük doğrayıp bir kaba alıyoruz. Üzerine yoğurdu ve ince ince kıyılmış ya da ezilmiş sarımsaklar ile nişasta, tuz ve pul biber ekleyip blender'dan geçiriyoruz. Tencerenin dibine tereyağı koyuyoruz. Tereyağ kızınca karışıma ekleyip 5 dakika pişiriyoruz. Sos tavasında tereyağını kızdırıyoruz. Üzerine salçayı ekleyip kavrulmuş salça kokusu burnumuza gelince naneyi ekliyoruz. Nane kokusunu bırakınca sosun altını kapatıyoruz.



TAVUKLU BANDUMA



MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: İlk olarak, tavuk etlerini tencereye alıyoruz ve üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıp, tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didiyoruz. Banduma yufkası, özel bir yufkadır. Elinizde yoksa, normal yufkayı 3 parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede, tereyağını eritiyoruz ve geniş ve yuvarlak bir çelik tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencereye aldığımız tavuk sularını kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyunun içerisine yufkalarımızı batıyoruz ve hemen tepsiye yayıyoruz. Bunu 2 sıra, 3 kat yapıyoruz. Daha sonra da dik şekilde yufkalarımızı, halka şeklinde diziyoruz. Tabii tavuk suyuna batırarak devam ediyoruz. Ara katlarına, dövülmüş cevizlerimizi atıyoruz. Ben çok ağır olmamasını istediğim için, yufkaları tek tek tereyağına batırmıyorum. Sadece üzerine tüm tereyağını döküyoruz. Ceviz gezdirip, sıcak olarak servis ediyoruz.