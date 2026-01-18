İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sağlık dostu yemekler var. Hayatını mutfağa adamış biri olarak, hafif tombiş biriydim ancak artık bu gidişata dur demek istiyordum. Bu kadar yemeğin içinde olunca hafif toplu olmam kaçınılmazdı esasen. Sabah-akşam üretimin tam içerisindeyim ve yemek üretmediğim zamanlarda da yemek kitapları okuyor, yemek dergilerine bakıyor, hiçbir şey bulamazsam yabancı blog'lardan yemek tarifleri çeviriyorum. Bir gün uyandım ve karar verdim, balık etli günlerimle vedalaşmak istedim. Öyle bir oruca girmeliydim ki, gözüm bu yemeklerden hiçbirini görmemeliydi. Hiçbir şey kararımdan döndürmemeliydi beni. Doğruca beslenme ve zayıflama konusunun üstadı diyetisyenimin yolunu tuttum. Çok kararlıydım. Beslenme koçumla, tam bir motivasyon içerisinde tam sekiz kilo verdim ve hedefime ulaşmama çok az kaldı. Zayıflama programımda zaman zaman karabuğday ile beslendiğim öğünlerim oldu. Bazen kara buğday unu ile ekmek yaptım, kızartıp kahvaltımda yedim. Bazen de kara buğdayı salata olarak tükettim. Aslında karabuğday, hepimizin hayatına son senelerde girdi. Karabuğday; diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol, obezite ve çölyak gibi çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılması önerilen sağlıklı besinlerden biri. Hafif aromalı, pek baskın olmayan, bulgura benzeyen bir tadı var. Şimdi reçetelerimi sizlerle paylaşıyorum; bakın İdilika kara buğdaydan neler yapıyor... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KARABUĞDAYI TANIYALIM



Dünyadaki en büyük kara buğday üreticisi Çin'dir.

168 gr. pişmiş kara buğday, tam 155 kaloridir.

Kara buğdayın diğer ismi greçkadır.

Kara buğday vejetaryenler ve veganlar için çok önemli bir bitkisel protein kaynağıdır.

Gluten içermediğinden çölyak hastaları için idealdir.

Bulgurla yaptığınız birçok yemeği, kara buğday ile yapabilirsiniz. Diyetisyenim şöyle diyor: "Vücutta üretilmeyen dokuz elzem amino asit mevcuttur, bunları mutlaka ek besinlerle almamız gerekir. Bu yüzden kara buğdayı yerken tek başına yemek yerine süt, yoğurt ve et ile yemek en doğrusudur. Zayıflama programlarında kara buğdayı probiyotik yoğurt ile beraber içine kuru nane ve salatalık ekleyerek veriyorum."

KARABUĞDAY UNU İLE EKMEK



MALZEMELER

2 su bardağı glutensiz kara buğday unu

Yarım su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı karbonat veya yarım paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

YAPILIŞI: Bir kaba unu, mısır ununu, tuzu ve kabartma tozunu koyup iyice karıştıralım. Üzerine zeytinyağını ve azar azar suyu ilave edip iyice yoğuralım. Yağladığımız kaba eşit şekilde dökelim ya da çok az un ilavesiyle ekmek şeklini verelim. Sonra üzerine elimizle su sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında bir saat pişirelim. Ekmeğimizi bir süre dinlendirip servis yapalım.





GREÇKA KÖFTE



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kara buğday

1 adet yumurta

1 su bardağı kara buğday ekmeği içi (toz haline getirilmiş)

Yarım su bardağı rendelenip pişirilmiş havuç

Tuz ve karabiber

PİŞİRMEK İÇİN:

1 adet çırpılmış yumurta

1 kase kara buğday unu

1 kase ekmek kırıntısı

Galeta unu

YAPILIŞI: Bütün köfte malzemesini yoğuruyoruz. Köfte şeklini veriyoruz; önce un, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından ekmek kırıntısına buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıp kızarana kadar, önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.