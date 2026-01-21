İDİL AÇIKALIN

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
21 Ocak 2026, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI

Alternatif yumurtalı tarifler

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, alternatif kahvaltı lezzetlerine yer verdik. Bakalım beğenecek misiniz?


MANTARLI BEYAZ OMLET

MALZEMELER
1 dal biberiye
1 çimdik tuz
5 adet yumurta beyazı
5 adet çeri domates
Yarım demet maydanoz (arzuya göre)
5 adet maydanoz
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI: Ocağın üstüne bir tava koyun ve içini yağlayın. Mantarları tavanın içine koyup soteleyin. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın. Daha sonra çatalla çırpın. Mantarın üzerine çırpılmış yumurtaları ekleyin. Çeri domatesleri de üzerine dökün. Biberiye yaprakları, tuz ve karabiberi ilave edin. 5 dakika kadar pişirin. Üzerine maydanoz serpiştirerek servis edebilirsiniz.


ÇILBIR

MALZEMELER
2 adet yumurta
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
4 dal maydanoz
2 dilim kızarmış ekmek
1 çay kaşığı tereyağı
Çeyrek çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
YAPILIŞI: Tencerenin içine su koyun ve kaynatın. Kaynamaya başlayan suyun altını kısarak tencereye kasenin içine kırdığınız yumurtaları ekleyin. Suyun içinde kaşıkla bir girdap oluşturup yumurtaları eklemeyi unutmayın. 3-4 dakika sonra yumurtalar pişecek ve rafadan hale gelecek. Yumurtaları servis tabağına alın. Ekmekleri kızartıp, üzerine tereyağı sürün. Yumurtaları ekmeğin üzerine yerleştirin. En son süslemeler için kıyılmış maydanoz yapraklarını ve karabiberi üzerine dökün. Sabah kahvaltısı için çılbırı afiyetle yiyebilirsiniz.


MURTUĞA

MALZEMELER
1 çay kaşığı tuz
125 gram tereyağı
1 su bardağı un
2 adet yumurta
YAPILIŞI: Eğer bakır tavanız varsa onu çıkarın. Yoksa teflon tava ile de olur. Tavanın içine tereyağını koyup eritin. Tereyağının üstüne un ekleyin. Sonra iyice kavurun. Bir kaseye yumurtaları koyup çırpın. Tavanın içine dökün. Biraz pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

