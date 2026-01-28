İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifler veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir eziyet. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli, bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...







MUZLU TOPLAR



MALZEMELER

2 paket kakaolu bisküvi

2 adet muz

1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

SÜSLEMEK İÇİN:

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip, karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp, elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya yada Hindistan cevizine buluyoruz.. Buzdolabında biraz dinlendirildikten sonra servis ediyoruz.







SMOOTHİE



MALZEMELER

2 adet muz

1 yemek kaşığı bal

1.5 bardak soğuk süt

1 çay bardağı yoğurt

Biraz tarçın

YAPILIŞI: Muz, bal, soğuk süt, yoğurt ve tarçını, blenderda karıştırıyoruz. Tüm malzemeler püre haline geldiğinde blenderı kapatıyoruz. İçeceğinizin kıvamını yoğurt ya da süt ekleyerek, kendinize göre ayarlayabilirsiniz.







PANKEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2-3 adet muz

YAPILIŞI: Muz hariç tüm malzemeleri çırparak, pankek hamurunu hazırlıyoruz. Dilimlenmiş ya da ezdiğimiz muzları içine atıyoruz. Küçük bir kepçe yardımıyla az yağlanmış yapışmaz tavaya dökerek, arkalı önlü pişiriyoruz.