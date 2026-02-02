İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Gümüşhane'ye konuk oluyoruz. Türkiye'nin hemen her şehrinin olduğu gibi Gümüşhane'nin de kendine has yöresel lezzetleri vardır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Gümüşhane, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Gümüşhane, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bakalım bu lezzetleri beğenecek misiniz?



KATIKLI ÇORBA



MALZEMELER

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı buğday

1 su bardağı mısır

Bir büyük kase dolusu yoğurt

Tuz

Nane

YAPILIŞI: Geceden beklettiğiniz kuru fasulye, mısır yarması ve buğdayı düdüklü tencereye alın. Piştiğine emin olduğunuz zaman altını kapatıp bekletin. Başka bir tencerede bir dolu kase yoğurdu ayran yapıp tuzunu katın. Sonra pişirdiğiniz bakliyatları süzüp ayranın içine ilave edin. Naneyle süsleyip servis edebilirsiniz.



ETLİ GENDİME PİLAVI



MALZEMELER

Yarım kg. kuzu kuşbaşı et

2 adet soğan

2 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

Biraz sıvı yağı

İsteğe göre baharat

YAPILIŞI: İlk önce yağımızı tavada ısıtıp doğradığımız soğanları ekliyoruz. Pembeleştikten sonra salçayı koyup biraz daha kavuruyoruz. Sonra bir gün önceden ıslattığımız ve haşladığımız buğdayı ekliyoruz. Biraz da buğdayla kavurduğumuz pilavımıza haşlanmış nohutlarımızı ekliyoruz. 1 dakika kadar kavurduktan sonra haşlanmış etlerden ve haşladığımız etin suyundan ilave ediyoruz ve sıcak su ekliyoruz. 20 dakika orta ateşte pişiriyoruz.



CEVİZLİ LOKMA TATLISI



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yaklaşık 3 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

5-6 damla limon suyu

Yapılışı: Limon suyunu ekleyip kaynatın ve soğumaya bırakın. Bir kabın içine su, maya, şeker ve tuzu koyun, un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru mayalandırın. Dövülmüş cevizi ekleyip yoğurun ve tekrar yarım saat daha mayalandırın. Bir tencereye iki-üç parmak kadar sıvı yağ koyun ve kızdırın. Hamuru elinize alın, yumruğunuzu sıkın ve çıkan hamuru tatlı kaşığı ile alıp tavaya bırakın. Bir kevgirle devamlı karıştırarak lokmaları kızartın. Yağdan aldığınız lokma tatlılarını soğuk şerbete atın.