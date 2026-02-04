İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün lezzetli mi lezzetli bir menü var. Çok havalı olmasına rağmen aslında çok basit olan bir et, rengarenk bir pilav ve nefis bir tatlı... Vakit kaybetmeden nasıl yapıldıklarını anlatmaya başlıyorum. Mutlu sofralarda buluşmak dileği ile....





SOYA SOSLU ET SOTE



MALZEMELER

3 adet dana bonfile

2 tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 fincan et suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı ketçap

Tuz

YAPILIŞI: Etler küçük küçük doğranır. Kendi yağında kısık ateşte pembeleşene kadar çevirilir. Tuz, sarımsak ve biber serpilip karıştırılır. Küçük bir sos tavasında et suyu, elma sirkesi, soya sosu ve ketçap karıştırılır. Kısık ateşte birkaç dakika daha çırpılıp etlerin üzerine dökülür ve karıştırılır. Etler sosu hafif çekinceye kadar pişirilir.



KURU ÜZÜMLÜ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

4 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı zerdeçal

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Tereyağı

YAPILIŞI: Pirinçler yarım saat tuzlu suda bekletilir ve ardından bol soğuk su ile yıkanıp süzülür. Tencereye tereyağı koyulup pirinçler kavrulur. Üzerine sıcak su, zerdeçal, kuru üzüm ve tuz ilave edilip kısık ateşte pişirilir.



İRMİKLİ REVANİ



MALZEMELER

3 su bardağı irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı şeker

1 kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

ŞERBETİ İÇİN:

4.5 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır, iyice karıştırılır. Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir. (Biraz katı kıvamda olması sizi korkutmasın.) Ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır ve karışım üzerine boşaltılır. Eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir. Kaşık veya bıçak yardımıyla, hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir. Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırına verilir, altı üstü kızarıncaya kadar 30 dakika pişirilir. Şerbet için; tencereye şeker ve su alınır, kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır. Kaynamaya başlayınca 12-15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olur. Sıcak şerbet; fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir. 4-5 saat iyice şerbetini çekip dinlenen tatlı, istenilen şekilde süslenip servis edilir.