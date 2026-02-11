İDİL AÇIKALIN

Anadolu'nun her bölgesinin kendine ait yöresel bir mutfağı vardır. Erzurum da zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Lor dolması, kadayıf dolması, özel yapılmış su böreği, ayran aşı ve cağ kebabı; Erzurum mutfağının baş yemekleridir. Erzurum'a yolu düşenlere bu yemekleri, özellikle meşhur Tortum cağ kebabını tatmalarını tavsiye ederim. Cağ kebabı; Erzurum yöresine ait olsa da tüm Türkiye'de çok sevilen bir lezzet olarak meşhur olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun...





KADAYIF DOLMASI



MALZEMELER

300 gr. taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

BULAMAK İÇİN:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: İlk olarak şerbeti hazırlayın. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın içerisine üç-dört damla limon suyu damlatın. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor, o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırın. Kadayıfı elinizle biraz havalandırın, avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açın. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak kenarlarını da toparlayarak sıkıca sarın. Kalan kadayıfları da bu şekilde hazırlayın. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpın. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elinizle düzeltin. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyun ve iyice kızdırın. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartın. Tencereden alır almaz şerbetin içerisine bırakın. Üç-dört dakika bekletip servis edin.



EV YAPIMI CAĞ KEBABI



MALZEMELER

1 adet kuzu budu

1 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı kadar yoğurt

1 miktar lavaş ekmeği

4 adet orta boy domates

7 adet yeşil biber

YAPILIŞI: Soğanların tümünü ince ince kıyın. Yoğurdu, karabiber ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bu malzemeleri tam olarak karıştırdıktan sonra önceden parmak kalınlığında kesmiş olduğumuz etleri yoğurt içerisine ekleyip etlerin yoğurt ile temas etmesini sağlayın. Sonrasında bir gün etleri dinlendirin. Ertesi gün etleri çıkararak Erzurum cağ kebabının en büyük özelliği olan şişlere takın. Şişleri yatık haldeyken ateşte çevirerek kızartın. Piştikten sonra bu etleri küçük parçalar halinde kesin, tekrar şişe takarak ateşte pişirmeye devam edin. Bu arada kebap pişerken, diğer yandan domatesleri, yeşil biberleri de pişirin ve birlikte servis edin.



ERZURUM LOR DOLMASI



MALZEMELER

200 gr. lor peyniri

1 su bardağı pilavlık bulgur

50 gr. kaymak

Tuz

Pazı yaprağı (sarmak için)

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağ

Yoğurt

Sarımsak

YAPILIŞI: Bulguru iki su bardağı su ile pilav yapar gibi pişirin. Piştikten sonra ılınmaya bırakın. Sonra lor peyniri, kaymak ve arzuya göre tuz ekleyin. İyice homojen olacak şekilde karıştırın. Pazıların yaprak kısımlarını alıp sıcak biraz suda bekleterek çıkarın. Sarma yapraklarına iç harçtan koyarak sarın. Sardığınız dolmaları, fırın tepsisine dizin 15 dakika fırınlayın. Fırından çıkarınca üzerine kızdırılmış tereyağı dökün. Sarımsaklı yoğurt hazırlayıp üzerine gezdirin.