Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste de Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah temizdir ve ancak temizi kabul eder. Şüphesiz Allah müminlere, peygamberlere emrettiği şeyi emretmiştir. Allah; Ey peygamber!

Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim." (Müminun,51) buyurmaktadır.

Yüce Allah yine; "Ey iman edenler!

Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin" (Bakara, 172) buyurmaktadır.

Resulullah daha sonra bir insandan bahsetti:

Uzun yol yürümüş. Üstü başı dağınık halde elini göğe uzatır. Adam sürekli "Ya Rabbi, Ya Rabbi" der. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, elbisesi haramdır ve haramla beslenmiştir. Hal böyle iken duası nasıl kabul olunur.