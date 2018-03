En'am suresinin 151, 152, 153'üncü ayetleri Kur'an'ın on vasiyeti olarak kabul edilmiştir. Elbette Kur'an-ı Kerim'in emir ve tavsiyeleri, haram veya helalleri on sayısıyla sınırlandırılamaz. Ama bu ayetler bize dinin hayati bakışını özlü şekilde aktarıyor.

"De ki; Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana- babaya iyilik edin.

Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.

-Sizin de onların da rızkını biz veririz- kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir.

Umulur ki, düşünüp anlarsınız." (En'am,151) "Olgunluğuna erişinceye kadar yetimin malına, sadece iyi tutumla yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti." (En'am, 152) "İşte bu benim dosdoğru yolumdur. O halde bana uyun. Başka yollara uymayın.

Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (En'am, 153) Bu üç ayette on prensip Müslümanlara hatırlatılıyor. Böylece Kur'an, Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar süren bütün vahiylerin (aslına uygun kalsaydı) hedefinin aynı olduğunu gösteriyor. Şayet kutsallara dokunulmasaydı hepsi Kur'an'ın bir yansıması olacaktı.

Hayat mücadeleleri tahrif edilmemiş her peygamber, Hz. Resul'ün yaşadıklarının bir benzerini yaşamış olacaktı.

Bu ayeti kerimeler bizlere şunları hatırlatıyor:

1- Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın.

2- Anneye ve babaya iyilik edin.

3- Çocuklarınızı öldürmeyin.

4- Her türlü kötülükten uzak durun.

5- Cana kıymayın.

6- Yetim malını yemeyin.

7- Ölçü ve tartıda adil olun. (Haram yemeyin)

8- Söz söylerken adil olun. (Yakınlarınızın aleyhinde olsa da)

9- Allah'a verdiğiniz sözü tutun.

10- Yanlış yollara sapmayın. Dosdoğru yoldan ayrılmayın.