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NİHAT HATİPOĞLU
30 Mart 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

Sahih dinî bilgi

Sahih dinî bilgi Kur'an'a ve Hz. 'in (s.a.v.) sözlerine dayalı olan bilgidir. Zira dinin temeli olan tevhid, kulluk ve marifetullaha bu yolla ulaşılır. Din alimlerinin Allah'ın kitabı ve O'nun resulünün arasına girmemeleri gerekir. Yüce Allah emirlerini bildirmiş, Hz. Peygamber ise Allah'ın maksadını bize izah etmiştir. Şimdi bizim bunun dışında herhangi bir otoriteye ihtiyacımız yoktur. Özellikle de; Allah'ın kitabı ile Resulünün sünnetine müdahale eden ve bunları birbirinden ayıran hamlelere hiçbir ihtiyacı yoktur.

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