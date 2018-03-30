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NİHAT HATİPOĞLU
30 Mart 2018, Cuma NİHAT HATİPOĞLU

İslam ülkenin ortak değeridir

Elhamdülillah ız.
Müslümanlığımızdan memnunuz.
Böyle doğduk, böyle devam ediyoruz, böyle öleceğiz. İslam bizim için dokunulmaz bir kutsalımızdır.
Kur'an-ı Kerim bizim hayat disiplinimizdir.
Helali haramı ondan öğrendik.
Aldık ve kabul ettik. Ebediyen korunacaktır. Hz. Resulullah bizim için babamızdan, kendimizden daha sevimlidir. O'nun 63 yıllık hayatı dünyanın haritasını değiştirdi. Evet, Abdullah'ın oğlu Muhammed (s.a.v.) şu anda dünyada en çok konuşulan isimdir. Günden güne ismi daha da yücelecek. Daha iyi bilinecek. Daha tanınacak. O'nu tanıyanlar izzet bulacaklar.
O'na uyanlar şereflenecek.
Ondan uzak olanlar veya düşman olanlar iki âlemde de kaybetmeye mahkûm olacaklar.
Sevgili okurlarım.
Allah'a hamdedin.
Müslümansınız diye sevinin.
Ahirette inşallah O'nun haber verdiği her şeyin satır satır gerçek olduğunu göreceksiniz.

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