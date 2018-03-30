Uhud Savaşı öncesi. Herkes birazdan çekilecek kılıçlarına elini koymuş.

Müsaade bekliyorlar. Mekkeliler tam 450 kilometre uzaktan Medine'ye gelmişler. Resul'ün şehrini kana bulayacaklar.

Numan (r.a.) öne bir adım attı.

Şöyle dedi:

"Allah'ım! Senin adına senden istiyorum.

Bugün ben şehit olayım ve cennetinle tanışayım." Akşamüstü şehitler içindeydi.

Hz. Resul (s.a.v.) sahabesine şöyle buyurdu. Numan, Allah'a yemin etti.

Sadıktı. Allah da yeminini yerine getirdi.

Vallahi ben şimdi onu cennetin yeşilliklerinde yürür halde görüyorum.