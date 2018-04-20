Bir Arda'yı linç etme furyası..

Bir de bu furyaya kapılan Ultraslan falan değil, Utanç Kedileri..

Arda'nın Galatasaray'a yürekten bağlı ve sarı kırmızı renklere nasıl sadık olduğunu bilmeyen yok ama ille de linç..

Niye?.

Efendim hataları varmış.

O zaman buyrun ben İsa'yım..

"İlk taşı hiç hatası olmayan atsın!." Yahu siz hepiniz kusursuz musunuz?.

Haaa!. Bir de muhalifler var ama açık seçik yazamıyor, Arda üzerinden saldırıyorlar.

Efendim Arda'yı Başakşehir'e aldıran Yüksek Akılmış..

Eğer öyleyse sahiden, o akıla alkış..

Arda bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yeteneklerden..

Barcelona'ya kadar kaç sporcumuz gitti de ilk onbirde oynadı. Sokakta mı yetişiyor yetenek?.

Kendi hatası, şu bu.. Bu gence bir fırsat daha vermek kötü şey mi, hele kendi kulübü Galatasaray bile sırt çevirdiğini ilan etmişken..

Bu hafta işi daha da geliştirmişler..

Başakşehir ilk 11'ini de Üst Akıl yapmış.. Arda'yı takıma o koymuş.

Yahu, yüreğin varsa ima etme, adını açık açık söyle..

Yoksa.. O zaman da kalemi bırak..

Sen eş dostuna "Ne geçirdim ama" havası basacaksın diye Arda'yı linç etmeye hakkın var mı?.