Masal bu ya..

Azrail bir gün tepenize dikilse ve "Hayatından 3.5 yıl alıyorum" dese ne yaparsınız?.

Masal falan değil.. Gerçek..

Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, trafik hayatınızdan ortalama 3.5 yıl çalıyor.. Ortalama.. Gecekondu semtlerinde oturan ve işine yürüyerek gidip gelenleri çıkarırsanız, bu ortalama en az 5 yıl olur..

Yeditepe, 9 Eylül ve Beykoz Üniversitesi bilim adamları yapmış araştırmayı..

Bu 3.5 yılın yarısının günahı mesafelere değil, trafik yoğunluğuna ait. 20 dakikalık yolu yoğunlukta ortalama 45 dakikada gidiyormuşuz.

Bence çok iyimser rakamlar..

Kendi deneyimlerimi biliyorum.

Etiler'den Tuzla'ya kız kardeşime gidiş sürem, abartmıyorum, 35 dakika.. Yol boşsa..

Ama pazar sabahı kahvaltıya gidip, saat ikide dönüş için çıktım mı, eve varışım 17.30.

Yani tam 3.5 saatte gidiyorum, hem de oto yoldan..

İşin acısı..

Bu yıllardır böyle de, "Çözüm arayan" tek kişi yok.. Ne yerelde, ne genelde..