Galatasaray kupadan elendi. Daha doğrusu, Fatih Terim, finali, eski öğrencisi Okan Buruk'a armağan etti.

Sahaya aylar, hatta yıllardır bir arada oynamamış 11 adamı "Takım" diye sürer mi, Fatih Terim gibi bir Hoca!.

Maicon denen adam dökülür ve her rakip akında Galatasaray savunması kovaya dönerken, sahadaki iki santrfora ek, üçüncü santrforu sokar, ileriyi iyice sıkıştırır, rakibin ekmeğine yağ sürer mi, Fatih Terim..

Daha neler neler!.

Anladığım..

Şampiyonluğa giden yolda 5 hafta, 5 maç var.

Fatih Hocam bunların arasına bir de Fener ya da Beşiktaş'la oynanacak (Şimdi siz biliyorsunuz hangisi) Kupa finali istemedi.

O maçta cezalar, o maçta sakatlıklar..

En önemlisi.. O maç yüzünden lig maçı için konsantrasyonun kaybolması..

İşte ikramın sebebi bu..

Bir de.. Bir de..

O Utanç Seyircisi..

O yüz karası taraftar Kupayı hak etmiyor.

Aslında lig kupasını da hak etmiyor.

Ali Sami Yen'de kazanıyormuş Galatasaray, çünkü orda seyirci kazanıyormuş.

Halt.

Bunların bir şey kazandırdığı yok. Takım iyiyken arkasında olmanın kime faydası var. Seyirci zorda olduğu zaman takıma, zorda olduğu zaman futbolcuya sahiplenir.

Bu, ancak sövdüklerinde tatmin olan mastürbatörler, daha birinci dakikada başladılar Latovlevici ve Yasin başta herkesi ıslıklamaya.

Gelsin de oynasın adam bu ortamda..

Maçı anlatan ASpor spikeri de, yorumcu Levent Tüzemen de tek laf etmedi bu rezillik üzerine..

Bizim gazete Lato'ya "2" vermiş. O notu verene benden sıfır.. Sı- fır!. Her topu alışta ıslıklanan adamın yerine koy kendini de, o topu doğru kullan görelim boyunu..

Ayıptır yahu, bu rezil seyircinin adını bile ne ekranda ne spor sayfalarında geçirmemek.

Her şey reyting, her şey tiraj mı?.

Spor yazarlığı önce "Yürek" ister dostlarım..

Ali Sami Yen rezilleri, gitsinler de Göztepe seyircisine baksınlar. Kalmışsa zerre utanmaları (ki, o zerre de yok, görüyorum) kıpkırmızı olur yüzleri..

Tekrar ediyorum.

Bu Ultrareziller beni Galatasaraylı olduğumdan utandırıyorlar!.