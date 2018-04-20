"Dünyada en güzel şeyin, tüm farklılıklarımıza ve yaşadığımız zorluklara rağmen bütün insanların birlikte şarkı söyleyebilmesi olduğunu gösterebilmek için bu minicik yüreklerle şarkı söyleyeceğiz" diyordu Aykut Çınar'dan bana gelen mesaj..

Aykut Çınar, ülkemizin en ünlü tenorlarından.

Yıllardır verdikleri konserlerle ülkeyi sarsan "3 Tenor"dan biri..

Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar..

Kaç defa, kaç yerde izledim onları.. Doyamadım.

Hele geçen yaz, Çanakkale Konserleri vardı. Ağbim İzmir'den ben, İstanbul'dan..

Harika bir gece geçirmiştik.

Aykut "İşte o konser 22 Nisan'da Mersin'de" diyor. Yani bu pazar günü..

Ve bu defa, konseri Hakkari Yüksekova'nın artık ünlenen çocuk korosu "Mavi Hayaller" ile birlikte verecekler.. Hem de Çocuk Bayramı ya..

Atatürk'ümüz tarafından dünyada ilk defa Çocuklar için konan Bayram ve Çocuk Haftasında konser..

Kendinizi bir de o Hakkarili çocukların yerine koyun.. Gerçek olan hayallerini düşünün, onların.. Nasıl masmavidir şimdi rüyaları..

Hakkari yaylalarından Mersin ovasına.. Deniz kenarına ve dünya çapında üç tenorla birlikte..

Ne yazık gidemiyorum..

Ama gönlüm, ruhum o çocuklar ve o üç Tenor'la olacak.

Bu defa Mavi Hayalleri ben kuracağım..

Mersinliler!..

Çukurovalılar.. Hayatınızın gecesi elinizin altında!.