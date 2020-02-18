Fellah köfte nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla fellah köfte tarifi

Ana maddesi bulgur olan fellah köftesinin adı fellah kelimesinden geliyor. Mısır köylüsü anlamına gelen fellah bu nefis yemeğe adını veriyor. Tüm yöreler tarafından bilinen fellah köftesinin tarifi özellikle Adana, İskenderun, Hatay, Mersin, Elazığ yörelerinde daha sık karşımıza çıkıyor.Bulgurdan yapılan geleneksel bir Türk yemeği olan fellah köftesi kandaki yağları düşürücü özelliğe sahip. Lif bakımından çok zengin bir gıda olan bulgurun karbonhidrat değeri düşük, protein değeri yüksektir. Oldukça sağlıklı olan fellah köftesi görüntüsüyle iştahınızı açacak. Fellah köftesi tadıyla damağınızda kalacak. Lezzetli fellah köftesi nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak fellah köftesinin tarifi...
FELLAH KÖFTESİNİN MALZEMELERİ
Sosu için
Köfteyi haşlamak için
FELLAH KÖFTESİNİN HAZIRLANIŞI
FELLAH KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI
Köfteyi yoğururken eğer kıvamı sulu olursa un, katı olursa su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.
FELLAH KÖFTESİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ
Köfteleri sıcak suda, kısık ateşte pişirin.
FELLAH KÖFTESİNİNSUNUM ÖNERİSİ
Fellah köftesini ince kıyılmış maydanozla süsleyerek yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.
FELLAH KÖFTESİ KAÇ KALORİDİR?
Fellah Köftesi (1 porsiyon) içinde 278 kadar kalori mevcut.
Kalori Dağılımı: %22 yağ, %67 karb, %11 prot.