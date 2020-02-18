Fellah köfte nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla fellah köfte tarifi

Ana maddesi bulgur olan fellah köftesinin adı fellah kelimesinden geliyor. Mısır köylüsü anlamına gelen fellah bu nefis yemeğe adını veriyor. Tüm yöreler tarafından bilinen fellah köftesinin tarifi özellikle Adana, İskenderun, Hatay, Mersin, Elazığ yörelerinde daha sık karşımıza çıkıyor.Bulgurdan yapılan geleneksel bir Türk yemeği olan fellah köftesi kandaki yağları düşürücü özelliğe sahip. Lif bakımından çok zengin bir gıda olan bulgurun karbonhidrat değeri düşük, protein değeri yüksektir. Oldukça sağlıklı olan fellah köftesi görüntüsüyle iştahınızı açacak. Fellah köftesi tadıyla damağınızda kalacak. Lezzetli fellah köftesi nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak fellah köftesinin tarifi...

FELLAH KÖFTESİNİN MALZEMELERİ

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı kaynamış su

1 yumurta

1 su bardağı un

2 tatlı kaşığı biber salçası

1.5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

Sosu için

Yarım su bardağı zeytinyağı

5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı biber salçası

4 domates (rendelenmiş)

Süslemek için

1 demet maydanoz

Köfteyi haşlamak için

2 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

FELLAH KÖFTESİNİN HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba bulguru alın. Suyu dökün ve kabın ağzını kapatıp 15 dakika bekleyin. Bulgur şiştikten sonra yumurta ve unu ekleyip hafif hafif yoğurmaya başlayın. Baharatları ve diğer malzemeleri de ekleyerek yoğurmaya devam edin. İyice yoğurulmuş köfte hamurundan fındık büyüklüğünde bezeler alın. Yuvarladığınız hamurun ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin. Tüm köfteler hazır olunca suda haşlayın ve süzün. Sosu için geniş bir tavada rendelenmiş domatesler pişirilir ardından biber salçası, zeytinyağı ve incecik kıyılmış sarımsak da tavaya alınır. Sarımsağın kokusu çıkınca sosunuzu alabilirsiniz. Köfteler servis tabağına alınır, tavada pişen sos köftenin üzerinde gezdirilir. Köftenizi maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

FELLAH KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI

Köfteyi yoğururken eğer kıvamı sulu olursa un, katı olursa su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

FELLAH KÖFTESİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Köfteleri sıcak suda, kısık ateşte pişirin.

FELLAH KÖFTESİNİNSUNUM ÖNERİSİ

Fellah köftesini ince kıyılmış maydanozla süsleyerek yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz.

FELLAH KÖFTESİ KAÇ KALORİDİR?

Fellah Köftesi (1 porsiyon) içinde 278 kadar kalori mevcut.

Kalori Dağılımı: %22 yağ, %67 karb, %11 prot.