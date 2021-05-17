Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Evde kolay bir şekilde kakaolu kek mi yapmak istiyorsunuz? Vereceğimiz tarif tam sizlere göre. Yumuşacık ağızda dağılan kek, fırından sıcacık çıkarak misafirleri ağırlayacak. Çayın yanına yakışan ve çocuklarında oldukça çok sevdiği kakaolu kek Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. İşte evde kakaolu kek tarifi…
KAKAOLU KEK TARİFİ
Evde kakaolu kek yapımı için kolları sıvadıysanız ilk adım olan malzemelerle ile başlayabilirsiniz. Tabii kakaolu cevizli kek ya da kakaolu ıslak kek tarifi gibi farklı alternatifler vardır. Siz hangisini yapacaksanız ona göre malzemeleri hazırlamanız gerekir. Biz size sade olan kakaolu kek tarifini vereceğiz. Şimdi malzemelere geçelim.
Kakaolu kek malzemeleri:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 küçük paket kakao
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2,5 su bardağı un
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
KAKAOLU KEK NASIL YAPILIR?
- Kakaolu kek yapılışında ilk olarak toz şeker ve yumurtayı bir kaba koyalım. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha sonra sıvı yağı üstüne ekleyelim. Yoğurdumuzu da ekleyip çırpma işlemine devam edelim.
- Şimdi kabartma tozu, kakao ve vanilyayı hazırlayalım. Elenmiş unun üzerine bu malzemeleri ekleyip kıvama gelene kadar çırpın.
- Fırınımızı 180 dereceye getirerek biraz ısıtın. Sonra kekimizi fırına sürerek yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Fırından çıkarınca hemen kalıptan almayın. Önce soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kalıptan ters çevirip çıkartacağız. Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımı ile öğrenebilirsiniz. Kürdanı keke batırıp kıvamını test edebilirsiniz. Kürdan kekten çıkınca temiz bir görünüyorsa kekiniz iyi pişmiş demektir.
- Cevizli kek isteyenler kekin üzerine bu aşama da ceviz dökebilirler. Çikolata sosu da dökebiliriz.