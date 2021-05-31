Kadayıflı muhallebi tarifi: Tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

Genellikle şerbetli tatlılarda kullanılan tel kadayıf, muhallebi ile birleşerek hem daha hafif hem de lezzetli bir tatlı malzemesi olarak kullanılabiliyor. Şerbetli tatlı tüketmekte zorlanan kişiler için özellikle yemekten sonra hafif bir tatlı olan Kadayıflı muhallebi tarifi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pratik, kolay ve lezzetli tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevapları ve detayları yazımızda…

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI TARİFİ

Kadayıflı muhallebi tarifi yapımında malzeme ölçülerine dikkat edilmelidir. Muhallebi kıvamı ve ısı ayarı doğrul olmadığı takdirde tel kadayıflar hamur olur.

5 su bardağı süt

Un (3 yemek kaşığı)

Mısır nişastası (3 yemek kaşığı)

Toz şeker (1 su bardağı)

1 yumurtanın sarısı

Vanilya

1 su bardağı krema

Tel kadayıf (300 gram)

Eritilmiş tereyağı (5 kaşık)

Toz şeker (5 kaşık)

Ceviz ya da fındık

YAPILIŞI

Tel kadayıflı muhallebi tatlısı için ilk olarak kadayıfları el yardımıyla kırın. Ardından eritilmiş tereyağı, şeker ve cevizle kavurun. Kadayıflar kavrulunca ocaktan alın. Muhallebi yapımında sütü derin bir tencereye alın, vanilya ve kremayı eklemeden önce kaynayana kadar karıştırın. Süt kaynamaya başlayınca krema ve vanilyayı da ekleyerek karıştırmaya devam edin. İstenilen kıvama geldikten sonra altını kapatın. İstediğiniz tepsiye kavrulan kadayıfın yarısını ekleyin. Ardından pişen muhallebiyi dökün. Muhallebinin üst katını da kalan kadayıfla örtün. Buzdolabında en az 3 saat beklettikten sonra soğuk olarak servis edin.

HAZIR KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI

Tel kadayıflı muhallebi tatlısında kadayıfların tel tel küçük parçalara ayrılmış olması ve doğru kıvamda kavrulması önemlidir. Bu yüzden hazır kavrulmuş tel kadayıflar tercih edilebilir. Tel kadayıflı muhallebi yapımı ile herhangi bir fark yoktur. Hazır kadayıfın tek farklı tereyağı ile kavrulmamasıdır.

KREM ŞANTİLİ KADAYIFLI MUHALLEBİ

Kadayıflı muhallebi tatlısı yapımında muhallebide krema yerine krem şanti de kullanılabilir. Krem şanti ile yapılan muhallebi tariflerinde kaynayan sütün içerisine bir paket toz krem şanti dökerek aynı kıvamı elde edebilirsiniz. Krem şanti kullanımında aynı zamanda kakaolu ya da çilekli krem şanti seçenekleri ile farklı tatlarda muhallebiler de elde ederek, tatlınıza fark dokunuşlar yapabilirsiniz.