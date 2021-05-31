Kadayıflı muhallebi tarifi: Tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?

Genellikle şerbetli tatlılarda kullanılan tel kadayıf, muhallebi ile birleşerek hem daha hafif hem de lezzetli bir tatlı malzemesi olarak kullanılabiliyor. Şerbetli tatlı tüketmekte zorlanan kişiler için özellikle yemekten sonra hafif bir tatlı olan Kadayıflı muhallebi tarifi ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pratik, kolay ve lezzetli tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevapları ve detayları yazımızda…
KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI TARİFİ
Kadayıflı muhallebi tarifi yapımında malzeme ölçülerine dikkat edilmelidir. Muhallebi kıvamı ve ısı ayarı doğrul olmadığı takdirde tel kadayıflar hamur olur.
YAPILIŞI
HAZIR KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI
Tel kadayıflı muhallebi tatlısında kadayıfların tel tel küçük parçalara ayrılmış olması ve doğru kıvamda kavrulması önemlidir. Bu yüzden hazır kavrulmuş tel kadayıflar tercih edilebilir. Tel kadayıflı muhallebi yapımı ile herhangi bir fark yoktur. Hazır kadayıfın tek farklı tereyağı ile kavrulmamasıdır.
KREM ŞANTİLİ KADAYIFLI MUHALLEBİ
Kadayıflı muhallebi tatlısı yapımında muhallebide krema yerine krem şanti de kullanılabilir. Krem şanti ile yapılan muhallebi tariflerinde kaynayan sütün içerisine bir paket toz krem şanti dökerek aynı kıvamı elde edebilirsiniz. Krem şanti kullanımında aynı zamanda kakaolu ya da çilekli krem şanti seçenekleri ile farklı tatlarda muhallebiler de elde ederek, tatlınıza fark dokunuşlar yapabilirsiniz.