Nefis menemen tarifi! Yumurtalı menemen tarifi nasıl yapılır?

Bu sabah kahvaltıda menemen yapmaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz. Daha önce denenmiş ve en pratik menemen yapılışına bu başlık altında yer verdik. Kahvaltılarda sofralarınızda en sık yer alan çeşitlerden birisi olan menemeni yumurta, domates ve biber ile hızlıca yapabilirsiniz. Çayın yanında eşsiz bir lezzet olan menemen tarifi için kollarınızı sıvayıp harekete geçebilirsiniz. Menemen tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabına, adım adım yapılış aşamasına ve püf noktalarına buradan ulaşabilirsiniz.

MENEMEN NASIL YAPILIR?

Yumurtalı menemen tarifi yapılışı için doğru yerdesiniz. Kahvaltıda bugün menemen yapmaya karar verenler daha önce denenmiş ve nefis menemen tarifi anlatımına aşağıdan ulaşabilirler. Menemen yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarda haberimizde yer alıyor.

Menemen Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet yeşilbiber (Sap ve çekirdekleri temizledikten sonra, ince doğranmış)

3 orta boy domates

1/2 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

İsteğe bağlı: kaşar peyniri küçük bir kâsenin yarısı kadar yeterli olur.

Menemen Tarifi Yapılışı

Önceden hazırladığınız menemenlik tavanızı ateşe verip sıvı yağı ilave edin.

Doğranmış biberleri rengi dönünceye kadar kavurun.

İnce ince doğranmış domateslerinizi ilave edin. Ardından kısık ateşte iyice pişmesini bekleyin.

Eğer domatesleriniz sulu değil ve tavaya yapışıyorsa üzerine biraz su ekleyebilirsiniz.

Domatesler iyice piştikten sonra 3 adet yumurtayı kırın. Bu işlemi ister direk tavanın üzerine isterseniz de önce çırpıp sonra ekleyebilirsiniz.

Tuz ve dilediğiniz diğer baharatları da ilave ederek tekrar pişirmeye bırakınız.

Menemen tarifi başarı ile gerçekleştikten sonra dilerseniz üzerine kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz.