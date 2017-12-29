Türkiye farkı!

Almanya'nın Hanau kentinde yasayan Oya Aşık, altı yıldır şizofreni hastası olan ve 40 kiloya kadar düşen oğlu Murat'ın (31) Türkiye'de tedavi altına alınması için SABAH aracılığı ile yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı anne ile iletişime girdi. Murat, Türkiye'ye götürülüp Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Nisan ayından beri Alman doktorların tedaviyi kestiğini dile getiren Oya Aşık, "Oğlum gözümün önünde eriyordu. Tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istemiştim. Bu çağrım üzerine Sağlık Bakanlığı benimle iletişime geçti. Oğlum doktorların uyguladığı tedaviyle iyileşmeye basladı. Bir ayda bes buçuk kilo alıp 45 buçuk kiloya çıktı" sözleriyle sevincini dile getirdi.Oğlunun Almanya'da tedaviye yanaşmazken Türkiye'de doktorların tüm isteklerini yerine getirdiğini söyleyen Asık, "Türkiye'den yardım talebimin asıl nedeni, 2011 yılında burada tedaviye başlamamızdı. İyileşme sürecine girmişti. Almanya tedavinin Türkiye'de devam etmesini kabul etmeyince biz de bu yola başvurduk" dedi.Gaziantepli Oya Aşık, oğlu Murat'ın şimdi emin ellerde olduğunu dile getirdi ve "İlk kez oğlumu hastanede bırakıp kısa süreliğine Almanya'ya gelebildim. Yardım elini uzatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım ile Sağlık Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.Almanya'da evini adeta çöp eve dönüştüren Murat Gök, önce Ankara'da kontrolden geçti. Murat, özel talimatla İstanbul'da tedaviye alındı.